Jeux de platine C’est l’un de ces développeurs qui a récemment été au centre de l’information, notamment en raison de la campagne Kickstarter avec laquelle ils avaient l’intention de financer la distribution du port de The Wonderful 101 pour Nintendo Switch et pour PS4. En outre, cette entreprise a récemment ouvert une page Web avec un chiffre énigmatique 4 dans laquelle elle annoncerait quatre nouvelles importantes liées à son avenir, et maintenant nous savons ce que le tiers de ces nouvelles. Voulez-vous savoir de quoi il s’agit? Attentif aux lignes suivantes pour connaître chaque détail!

Platinum Games annonce la création d’un nouveau studio à Tokyo. De très bonnes nouvelles pour les créateurs de Bayonetta et The Wonderful 101!

Jeux de platine Il est né il y a 14 ans, en 2006, et depuis lors, ils nous ont donné des titres mémorables qui sont les favoris d’une grande légion de joueurs. Ainsi, grâce au capital fourni par Tencent Holdings, l’étude a pu commencer à travailler sur le projet G.G., mais comme annoncé maintenant, elle a également pu ouvrir un nouveau studio dans la ville de Tokyo ce qui leur permettra de continuer à créer des titres pour les sagas qu’ils ont déjà, mais aussi d’en créer de nouveaux.

En outre, comme indiqué par Kenichi Sato, président et chef de la direction de ce développeur, ils ont également adopté un nouveau credo connu sous le nom de “The Platinum 8”, qui est une série de huit principes que tous les créateurs partagent et qui guide tous leurs leur personnel face aux défis de leur travail quotidien. Grâce à ces principes, Sato pense pouvoir surmonter tous les obstacles qui se présenteront pour devenir le studio le plus fiable des joueurs. Ils continueront toujours à travailler pour créer un environnement dans lequel chacun, quel que soit son âge, peut être fier d’être un créateur et d’apporter sa contribution!

