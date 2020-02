Platinum Games partage-t-il la photo ou le teaser de Kamiya The Wonderful 101?

N’avez-vous pas joué à The Wonderful 101 à votre époque? Eh bien, notre envie d’avoir l’opportunité de découvrir un bijou qui, bien sûr, n’est pas rare il n’a pas eu la répercussion ni le succès qu’il méritait. Et regardez la Wii U au Japon qui n’était pas si mauvaise en termes de ventes de matériel, pendant longtemps, il était au-dessus de PlayStation 4, et qu’il s’agissait d’un titre créé pour les fans japonais d’un genre qui suscite des passions dans ces pays. Mais non, la chose n’a pas fonctionné, peut-être parce que la console GamePad n’était pas sur le marché depuis trop longtemps, ou quoi que ce soit. Avec Nintendo Switch sur le point d’avoir trois ans depuis son lancement … qui sait? Cette centaine de héros plus un peut encore avoir une chance.

Et non, ce n’est pas que Platinum Games ne veut pas que The Wonderful 101 devienne réalité sur Nintendo Switch, si c’est l’un des rêves de Hideki Kamiya! Mais nous n’avons toujours rien de tangible, au-delà de cette œuvre dans laquelle les héros ont été vus jouer une version très cool de la console hybride, à l’image et à la ressemblance de la Famicom, la “NES japonaise”. Et maintenant, après avoir dit tout cela, regardez ce tweet:

Des scènes du bureau PG! Qui est ce photobombeur de Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo

– PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 31 janvier 2020

«Des scènes du bureau des Platinum Games! Qui fout la photo de Hideki Kamiya? »

Oui, Platinum Games veut que vous regardiez l’homme en haut à droite, alors qu’en réalité Il y a quelque chose de caché sur la photo qui encouragera ceux qui attendent le retour glorieux de Wonder Red. Et non, nous ne parlons pas de la Nintendo Switch à droite de l’image, mais… eh bien, vérifiez Regardez de près le moniteur à gauche de la photo:

Selon cela, l’image Elle aurait été prise à 1h01 le 10 janvier, c’est-à-dire que nous voyons “101” plusieurs fois, et disons que c’est trop de chance. Maintenant, vous direz “ce fixe qui est le chariot déjà classique de Kamiya”, et bien, si le tweet avait été de son compte, nous vous en donnerions la raison. Eh, qui peut aussi “trolley” celui qui a pris la photo, en changeant la date et l’heure avant … mais imaginons que notre cher développeur ne veut pas trop nous déranger, et que tente de faire un “teaser” d’une annonce imminente de The Wonderful 101 pour Nintendo Switch. Qui sait? Nous pouvons voir ce retour bien mérité dans le prochain Nintendo Direct.

