Platinum Games souhaite auto-publier les jeux Bayonetta | My Nintendo News

Platinum Games a mentionné à plusieurs reprises qu’ils souhaitent posséder leurs adresses IP et il semble que les jeux Bayonetta soient les prochains sur leur liste. Le chef de la société, Atsushi Inaba, déclare que Platinum Games a un intérêt souhaité à publier lui-même la série de jeux vidéo Bayonetta. Avec leur récent investissement du géant chinois Tencent, il sera intéressant de voir ce qui se passera à l’avenir avec la série.

Mais a noté qu’il s’agit purement d’un désir, et non d’une déclaration sur la possibilité ou non pour l’entreprise de le faire. Il a ajouté que Nintendo et Sega détiennent actuellement la moitié des droits de propriété intellectuelle de la série et que si Platinum Games devait auto-publier Bayonetta via le financement participatif, cela nécessiterait un montant élevé par rapport à la campagne Kickstarter lancée récemment par la société. pour The Wonderful 101: Remastered game.

