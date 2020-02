Platinum Games travaille sur un nouveau jeu d’action basé sur les héros qu’il espère être l’Ultraman du studio

Le prochain titre de Platnium Games a été révélé dans le magazine de jeu japonais Famitsu, et les détails sont maintenant révélés. Le titre, actuellement connu sous le nom de Project GG, sera réalisé par Hideki Kamiya (directeur de Bayonetta).

Le tweeter éminent Wario64 a donné un aperçu, basé sur des informations publiées sur le site japonais Ryokutya2089. Kamiya a déclaré que le jeu était la troisième et dernière entrée de sa trilogie “hero”, après Viewtiful Joe et The Wonderful 101.

Dans l’interview, Kamiya et le producteur Atsushi Inaba parlent du projet en relation avec leurs travaux précédents; ils décrivent Viewtiful Joe comme étant leur Kamen Rider, tout en disant que ce nouveau jeu ressemblera plus à leur Ultraman. Il y a deux façons différentes d’interpréter cela en traduction: soit le jeu s’inspire du héros japonais Ultraman et du genre tokusatsu, soit ils ont l’intention que le travail soit aussi percutant qu’Ultraman, qui est aimé au Japon et a eu une énorme influence sur la pop-culture dans son ensemble.

Le jeu, qui sera le premier titre publié indépendamment par Platnium Games, cible toutes les plateformes. Kamiya et Inaba indiquent qu’il y a actuellement 15 personnes qui y travaillent, mais le studio espère étendre considérablement le projet pour avoir plus de développeurs dessus. Le jeu semble également être assez tôt dans le développement, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant d’être présenté publiquement.

Cela fait partie de Platinum 4, à la suite de The Wonderful 101 Remastered, mais les autres projets n’ont pas encore été annoncés. Le dernier projet des quatre est tenu secret.

Plus de détails sur le “Projet GG” de Kamiya

• Sera un jeu d’action “grand héros”, probablement inspiré par Ultraman

• Première IP auto-publiée par PlatinumGames

• Cibler toutes les plateformes existantes

• Les 2 derniers projets PlatinumGames sont de nouveaux jeux (pas des ports), le dernier projet. est secret et “intéressant”

– Wario64 (@ Wario64) 26 février 2020

Malheureusement, nous n’avons pas encore de captures d’écran ou de vidéo du jeu. Cette nouvelle est toujours en développement et, espérons-le, de nouveaux détails seront bientôt dévoilés.

En plus de cela, Platnium Games travaille actuellement sur Bayonetta 3, qui sera une exclusivité Nintendo Switch.

