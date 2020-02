Platinum ouvre un tout nouveau studio à Tokyo

26 février 2020 – 10h14

Le spécialiste japonais des jeux d’action Platinum ouvre un nouveau studio à Tokyo.

C’est selon Famitsu – traduit par ryokutya2089.com et repéré par VGC – cette nouvelle tenue sera axée sur une toute nouvelle IP appelée Project GG. L’équipe compte actuellement une quinzaine de personnes et devrait atteindre une centaine.

Le projet GG sera le premier IP en propriété exclusive de PlatinumGames ayant déjà travaillé sur des propriétés appartenant à d’autres sociétés telles que Vanquish de Sega, Nier Automata de Square Enix et Transformers, Ninja Turtle et Legend of Korra qu’il a créés pour Activision.

C’est le deuxième des quatre titres que le studio devrait annoncer cette année, après un remasterisation du titre Wii U 2013 The Wonderful 101 en direction de Kickstarter. Au moment de la rédaction du présent document, le projet avait recueilli 191 997 998 ¥ (1,7 million de dollars) et le titre devrait être diffusé sur Steam.

Le nouveau studio et IP révèlent également dans le sillage du géant chinois de la technologie et du divertissement investissant dans le platine.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.