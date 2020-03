Platinum vise à sortir son troisième jeu de trilogie de super-héros sur toutes les plateformes, y compris le commutateur

L’une des plus grandes annonces de cette semaine a été lorsque PlatinumGames a levé le couvercle de son tout nouveau jeu.Projet G.G.‘, un titre qui sera réalisé Hideki Kamiya et qui serait “l’apogée puissante” de sa trilogie de super-héros (déjà composée de Viewtiful Joe et The Wonderful 101).

Plus tôt dans la semaine, le directeur exécutif de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré que le développeur japonais voulait lancer ce nouveau titre sur “ toutes les plates-formes disponibles en ce moment ”, mais maintenant dans une interview avec IGN Japan, il a fourni une confirmation plus concrète que cette nouvelle le projet auto-publié vise en effet une version Switch:

Fondamentalement, nous aimerions frapper PS4, Xbox One, Switch et Steam, puis bien sûr, PS5 et Series X arriveront bientôt. Nous ne savons pas exactement quand cela sortira, mais nous aimerions le publier sur les principales plateformes à ce moment-là

Comme mentionné, cela dépend de la date de sortie du jeu. Bien qu’il n’y ait pas encore de date exacte, il existe une fenêtre de publication plus générale:

En d’autres termes, nous ne regardons pas quelque chose aussi longtemps que trois ans. Ce ne sera pas non plus dès six mois ou un an. Mais en tant que premier jeu indépendant et auto-publié, nous voulons le livrer dès que possible.

Ajoutant à cela, le réalisateur Hideki Kamiya dit qu’il n’a aucune envie de sortir des jeux rapidement et préfère les lancer dans un “bon” état. Ce nouveau projet Platinum vous intéresse? Laissez un commentaire ci-dessous.

