PlatinumGames a perdu beaucoup de personnel après l’annulation de Scalebound

Quand PlatinumGames a révélé qu’ils essaieraient de publier eux-mêmes The Wonderful 101: Remastered, beaucoup se demandent si l’étude prévoit de relancer Scalebound. Comme The Wonderful 101, qui est une IP de Nintendo, Scalebound Il appartient à Microsoft Les fans espéraient que le jeu pourrait renaître sur plusieurs plateformes et même Platine Il a exprimé son désir de retourner au PE s’il y avait une possibilité.

Cependant, un ancien développeur de Scalebound il a dit que PlatinumGames Il avait déjà sa chance.

Jean Pierre Kellams, qui a travaillé sur PlatinumGames depuis près d’une décennie comme Producteur créatif, a révélé que l’étude avait perdu “des gens très talentueux” après l’annulation du Scalebound, certains d’entre eux sont partis à cause de cet “échec”:

«Nous avons eu notre chance. Nous échouons Nous savons pourquoi nous avons perdu. Beaucoup de gens talentueux sont partis après notre échec. Certains sont partis à cause de cela. Je suis triste maintenant que ce n’est qu’un mème.

J’ai un immense respect pour tout le travail acharné que les gens ont investi dans Scalebound. Je suis heureux que The Wonderful 101 Kickstarter ait réussi et je souhaite le meilleur à Platinum. Mais Scalebound était plein de succès, de félicitations, de tristesse, d’échecs et de larmes. J’adorerais le faire. Ce n’est pas seulement une blague pour moi. “

Kellams je travaille dans Vanquish fonctionne auparavant et maintenant dans les jeux Madden

Via: ResetEra

