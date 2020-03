PlatinumGames admet que le merveilleux Kickstarter 101 n’avait rien à voir avec la collecte de fonds

© PlatinumGames

Le studio japonais PlatinumGames a choqué pas mal de monde en lançant une campagne de crowdfunding pour un remaster du titre Wii U Magnifique 101; non seulement le jeu était une exclusivité Nintendo, mais c’était aussi un flop commercial à sa sortie.

PlatinumGames a révélé plus tard qu’elle avait conclu un accord avec Nintendo pour relancer le titre, mais il y avait encore des questions sur la raison pour laquelle la société avait décidé de prendre la route Kickstarter – en particulier lorsqu’il a été confirmé que le jeu sortirait en mai de cette année.

Dans une interview avec Gematsu à PAX East, Atsushi Inaba de PlatinumGames a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient – le Kickstarter n’avait rien à voir avec la collecte de fonds, mais plus pour évaluer l’intérêt pour un tel projet:

Eh bien, la vraie raison pour laquelle nous avons décidé de faire une campagne Kickstarter n’était pas du tout pour le financement, il s’agissait plutôt de mesurer l’intérêt pour The Wonderful 101. C’est un jeu que nous avons toujours voulu revoir à un moment donné, nous l’avons donc pensé serait une bonne occasion de rassembler les fans – de les unir – et d’évaluer l’intérêt. Et en substance, pour sortir le jeu. Il ne s’agissait donc pas vraiment du montant du financement, il s’agissait de l’auto-édition, de rassembler les fans et de revisiter The Wonderful 101.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi serviraient les fonds Kickstarter, Inaba a ajouté:

Tout d’abord, l’argent va à la production de tous les biens – je ne sais pas si vous avez vu tous les niveaux et leurs récompenses, mais ceux-ci coûtent de l’argent à produire. Le reste de l’argent va au contenu supplémentaire qui sera ajouté au jeu. Tout cela coûte de l’argent, et il faut du temps et du travail pour porter le jeu sur les plates-formes supplémentaires. Je tiens à préciser que nous n’avons pas fait la campagne pour «obtenir de l’argent» ou quelque chose comme ça – ce n’était pas le but. L’objectif principal était de rassembler les fans, d’évaluer l’intérêt et de trouver un bon moyen de revisiter et de sortir le jeu.

Le Wonderful 101 sera lancé en Amérique du Nord le 19 mai, en Europe le 22 mai et au Japon le 11 juin.

