PlatinumGames annonce le projet GG, un tout nouveau jeu de Hideki Kamiya

PlatinumGames a levé le couvercle sur un tout nouveau jeu actuellement connu sous le nom de ‘Projet GG», un titre qui sera dirigé par Bayonetta et The Wonderful 101 réalisateur, Hideki Kamiya

La nouvelle provient du dernier numéro du magazine japonais Famitsu (merci Siliconera), où il a été révélé que Project GG est une toute nouvelle adresse IP PlatinumGames que la société publiera elle-même. Le nouveau partenaire du studio, Tencent, aurait proposé de publier le titre, mais Platinum a refusé l’offre en faveur du contrôle total et de la propriété du jeu.

Dans une interview avec Famitsu, Kamiya dit que le jeu est “Platinum défiant ce [the company] n’a pas été contesté auparavant », ajoutant que« si Viewtiful Joe est comme une transformation Kamen Rider, [and] si Wonderful 101 est un escadron, le projet G.G. est comme un énorme héros. “

Project GG est le deuxième titre du «Platinum4»

Dans d’autres nouvelles de PlatinumGames, le même numéro de Famitsu révèle que le directeur exécutif de la société, Atsushi Inaba, veut ouvrir un nouveau studio d’une centaine de personnes à Tokyo. Le projet GG a actuellement «environ 15» personnes qui y travaillent, mais Inaba aimerait que ce nouveau studio travaille également sur le jeu.

On dirait certainement que le projet GG est un effort ambitieux, mais Inaba confirme qu’il veut lancer le jeu sur «toutes les plateformes disponibles en ce moment». Cela ressemble à Switch sera inclus pour nous, mais nous devrons attendre plus sur celui-ci au fur et à mesure de son développement.

Excité de voir ce que le projet GG apporte à la table? C’est un bon moment pour être un fan de PlatinumGames, c’est sûr.

