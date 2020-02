PlatinumGames avance la date de votre prochaine annonce

Ces dernières années, PlatinumGames est l’une des sociétés qui est sur toutes les lèvres. La société par excellence du genre hack and slash, a de la chance, car elle a le soutien massif des joueurs, et c’est que l’une de ses œuvres les moins connues et les moins vendues à ce jour, The Wonderful 101, sortira le mois prochain Mai sous forme de version remasterisée. Le jeu qui à ce jour est exclusif à Wii U, sortira sur Nintendo Switch, PC et PS4, perdant ainsi l’exclusivité de la console de la tablette. Cette nouvelle version sera possible grâce, comme nous l’avons déjà dit, au soutien des joueurs qui ont soutenu un Kickstarter proposé par PlatinumGames pour distribuer le jeu de super-héros.

PlatinumGames avance sa prochaine annonce

Au début du mois, PlatinumGames a lui-même lancé un site Web appelé Platinum 4, où quatre annonces d’entreprises seraient lancées. Le premier était, bien sûr, The Wonderful 101 Remastered. Plus tard, nous avons appris que la prochaine annonce serait le 27 février, mais la surprise nous vient en entrant dans ce nouveau site Web Platinum, car dans l’image de couverture, le numéro 4 apparaît en grand entouré de quatre étoiles. L’une de ces stars est le Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered. Mais la surprise que nous voyons dans une autre étoile qui fixe la date de 26 février, un jour avant la date prévue

Évidemment, nous ne savons pas ce que cela peut être, même si beaucoup attendent déjà une deuxième partie d’Okami ou une réédition de Madworld. Et vous, que pensez-vous qu’ils annonceront?

