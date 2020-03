PlatinumGames célébrera le succès de The Wonderful 101 Remastered avec un événement

Après presque un mois de soutien des fans, la campagne de financement de The Wonderful 101 Remastered est presque terminée. Cela signifie que le projet ne recevra plus de fonds et que les objectifs ne pourront plus être débloqués. Mais cela signifie également que le projet sera une réalité et pour célébrer le succès avec les fans, PlatinumGames réalisera une transmission avec quelques surprises.

La campagne Wonderful 101 Remastered se terminera le vendredi 6 mars prochain et dans les dernières heures disponibles, PlatinumGames diffusera une vidéo avec des invités très spéciaux et des surprises, même si on ne s’attendait pas à ce qu’ils soient. Cet événement aura lieu à partir de 9h00 le matin du 6 mars et devrait se terminer peu après la fin de la campagne.

Jusqu’à cette date, les derniers ajouts au jeu seront dévoilés. Au cas où vous ne le sauriez pas, la campagne de financement avait plusieurs objectifs, qui ont été débloqués en fonction du montant d’argent collecté. De cette façon, il était possible de déverrouiller la version de Nintendo Switch, Steam et PlayStation 4, ainsi que des extras tels qu’un mode contre la montre, une bande sonore de remix et une mission supplémentaire.

Il y avait également des défis qui ont amené les utilisateurs à se rassembler pour débloquer des récompenses intéressantes, telles que des améliorations aux cadeaux de ceux qui ont financé le projet.

Au moment de la rédaction de la note, la campagne avoisine les 2 MDD $ (moins de 1 million de pesos), ce qui débloquerait un dernier ajout, une autre mission complètement nouvelle, et tout indique qu’elle sera réalisée. Quant aux défis, un seul est nécessaire et il est lié au cosplay de The Wonderful 101. S’il est atteint, Hideki Kamiya débloquera les utilisateurs de Twitter.

Si vous êtes intéressé par cette transmission, dans ce lien vous pouvez la régler le 6 mars.

Serez-vous à l’affût de cet événement? Quels invités pensez-vous assister à la célébration? Partagez vos réponses dans les commentaires.

PlatinumGames a déjà annoncé 3 projets, mais il en manque encore un, qui devrait être le plus important de tous.

Le Wonderful 101 Remastered arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC au printemps avec plusieurs améliorations et ajouts. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

