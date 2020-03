PlatinumGames craint que The Wonderful 101: Remastered échoue dans Kickstarter

Il peut être difficile à croire étant donné que le projet a maintenant recueilli environ 2 millions de dollars, mais PlatinumGames il se sentait “assez nerveux” Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered avant le lancement Sa principale préoccupation était qu’il ne réussissait pas suffisamment et pouvait échouer en raison d’un manque d’intérêt.

Dans une interview avec Siliconera pendant PAX East La semaine dernière, le réalisateur d’origine du jeu, Hideki Kamiya, a révélé à quel point l’équipe était «terrifiée» par ses débuts Kickstarter:

«Nous étions très nerveux à propos du Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered. Vraiment terrifié. C’est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça. Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. Nous pensions: «Que se passerait-il si nous n’atteignions pas le premier objectif? Qu’allons-nous faire? Heureusement, cela est rapidement devenu un succès, alors maintenant nous n’avons plus que du bonheur. Nous sommes très reconnaissants pour tout le soutien. Lorsque nous étions au bureau et que nous avons atteint l’objectif, nous le voyions sur le grand écran que nous avons. Lorsque nous avons atteint l’objectif, tout le monde au bureau a célébré. »

Selon une mise à jour sur Kickstarter, la campagne de The Wonderful 101: Remastered C’est dans sa dernière semaine, il ne reste donc pas beaucoup de temps pour obtenir les récompenses exclusives de cette plateforme. Le 6 mars, l’équipe de PlatinumGames exécutera un flux dans Twitch pour célébrer l’incursion de l’entreprise dans l’auto-édition et compter les dernières heures de la campagne en Kickstarter.

The Wonderful 101: Remastered arrivera à Switch, PS4 et PC le 19 mai 2020.

Via: GoNintendo

.