PlatinumGames crée son propre moteur de jeu

PlatinumGames passe un bon moment ces jours-ci. Ce studio a plusieurs projets en développement. Ils disposent déjà du financement nécessaire pour publier leurs propres jeux. Ils ont ouvert un nouveau studio. Maintenant, ils ont révélé que travaillent sur la création de leur propre moteur de jeu, connu sous le nom de PlatinumEngine, bien que le nom pourrait changer à l’avenir.

Ce moteur de développement aidera Platinum à créer de nouveaux et meilleurs jeux d’action pour la prochaine génération. Le membre de l’étude, Wataru Ohmori, a révélé que depuis le début, ils ont utilisé un moteur interne pour le développement de leurs jeux. Cependant, à mesure que la technologie a progressé, il était nécessaire de créer un outil dédié à la résolution des problèmes auxquels l’entreprise sera confrontée à l’avenir. Voici ce qu’Ohmori a commenté:

«Notre nouveau moteur nous aidera à rendre les jeux plus grands, plus expressifs que jamais et plus facilement.

De nos jours, peu d’entreprises construisent leurs moteurs à partir de 0. Je pense que le défi présenté est une opportunité précieuse. PlatinumGames est connu pour nos jeux d’action, mais à l’avenir, nous devrons essayer de faire des choses que nous n’avons pas faites auparavant. Ces nouveaux défis pourraient relever de la vaste gamme de jeux d’action, ou ils pourraient être quelque chose de complètement différent. »

Le développement du PlatinumEngine est en cours depuis deux ans et Tsuyoshi Odera, un autre membre de la société, a révélé que son moteur sera quelque peu différent, car il ne se concentrera pas uniquement sur les capacités graphiques. Il y a actuellement une équipe de six ou sept personnes qui travaillent dur sur ce moteur. Pour le moment, il n’a pas été révélé quel sera le jeu qui utilisera ce moteur.

Via: PlatinumGames

.