PlatinumGames dévoile un nouveau moteur de jeu “nouvelle génération”

Le jeu d’action récemment dévoilé de PlatinumGames, Projet GG

En lien avec la récente révélation de son nouveau bureau de Tokyo – la troisième annonce du Platinum4 – PlatinumGames a maintenant partagé des informations sur un tout nouveau moteur de jeu en cours de développement en interne pour aider le studio à créer des “jeux d’action passionnants de nouvelle génération”.

Connu pour l’instant sous le nom de PlatinumEngine, ce nouvel outil sera utilisé pour faire avancer les créations du studio, décrit comme “plus grand, plus expressif, plus créatif”, dans une mise à jour partagée en ligne.

Wataru Ohmori, chef du groupe de recherche et développement de Platinum et chef de la technologie, explique comment le développement du moteur a commencé:

“Nous avons utilisé notre propre moteur interne, spécialisé dans le développement de jeux d’action, depuis la création de PlatinumGames. Mais les jeux modernes exigent un tout nouveau niveau de qualité, une plus grande variété et un plus grand nombre d’objets à l’écran, et une plus grande quantité de puissance visuelle expressive. Nous nous sommes rendu compte de façon effrayante que si nous ne rendons pas notre travail plus efficace, nous ne pourrons tout simplement pas continuer à créer les jeux que nous voulons créer à mesure que la technologie et les attentes grandissent. Notre nouveau moteur nous aidera à créer des jeux plus grands et plus expressifs que jamais, et avec plus de facilité. “

Ohmori continue en expliquant que les moteurs tiers comme Unity et Unreal manquent de certaines fonctionnalités dont PlatinumGames a estimé qu’il avait besoin, donc un moteur optimisé était la seule solution pour répondre aux besoins du studio.

Tsuyoshi Odera, chef d’équipe du groupe de recherche et développement de Platinum, et Ryoichi Takahashi, programmeur du groupe de recherche et développement, expliquent exactement ce que le moteur vise à faire:

Odera: “… Notre objectif avec ce nouveau moteur est de réduire, autant que possible, la quantité d’efforts consacrés au développement de jeux. L’idée est de retirer tout le travail inutile à nos équipes de développement de jeux. Nous ‘ revoir tout ce que nous pouvons faire pour rendre leur travail plus efficace, même si ces changements semblent mineurs en surface. Des choses comme réduire le nombre d’appuis sur les boutons nécessaires pour convertir les données, refléter le nouveau travail dans la construction juste après sa conversion, ou faire niveaux jouables directement depuis l’éditeur. “

Takahashi: “Pour la plupart, j’ai travaillé plus étroitement avec les équipes de développement de jeux que sur le développement de systèmes, et chaque projet a ses propres besoins qui doivent être satisfaits par un travail manuel; ils commencent souvent à approcher les limites de ce qui peut être fait en termes de temps et d’échelle. À la fin de la journée, je veux donner à nos artistes un moteur qui leur permettra de creuser dans une grande variété de styles visuels – photoréalisme, cartoony cell shading, et au-delà – pour m’assurer nos jeux sont visuellement aux normes Platinum. “

L’amélioration du flux de travail et la fourniture de nouveaux outils devraient être un changement fantastique pour les développeurs travaillant sur le jeu et les joueurs qui peuvent les expérimenter plus tard. Ohmori conclut les choses en disant: “PlatinumGames est connu pour nos jeux d’action, mais à l’avenir, nous allons devoir essayer de faire des choses que nous n’avons pas faites auparavant.

“Ces nouveaux défis pourraient relever du large” jeu d’action “, ou être quelque chose de complètement différent, avec des éléments d’action. De toute façon, nous devrons intensifier notre jeu en termes d’échelle et d’expression.”

.