PlatinumGames espère surprendre tout le monde avec la dernière annonce de Platinum 4

La société qui a peut-être commencé à se renforcer cette année est PlatinumGames si l’on tient compte du fait qu’en un peu moins d’un mois, elle a annoncé 3 projets sur lesquels elle travaille déjà. Mais cela ne s’arrêtera pas là, il reste encore une dernière annonce à faire, qui promet d’être la plus impressionnante de Platinum 4.

Le studio acclamé était présent au PAX East 2020 et ils ont eu l’occasion, en plus de montrer le gameplay de The Wonderful 101 Remastered, de parler avec les médias. Dans une interview avec Nintendo Enthusiast, Atsushi Inaba, le chef de l’étude a déclaré que le 4 mai était la dernière annonce, mais pas la moins importante; car il espère «impressionner tout le monde».

Selon Inaba, les joueurs se demandent toujours ce qui sera nouveau dans le studio, c’est pourquoi ils ont pensé à Platinum 4, car de cette façon, ils feraient annonce après annonce et les fans seraient heureux. Ainsi, la créatrice a révélé qu’elle espérait clôturer cette série d’annonces avec succès et surmonter ce que les fans attendaient de cette dernière annonce.

“Je pense que, du point de vue des joueurs, ils pensent toujours” que fera Platinum? Que feront-ils ensuite, que feront-ils ensuite? ” Donc, l’objectif en faisant cela est [hacer decir a los fans]: «Oh, ils ont fait ça! Quelle sera la prochaine étape? Oh c’est ça! Quelle sera la prochaine étape? », Et j’espère qu’avec le quatrième projet, nous impressionnerons tous les gens et leur ferons dire:« Quoi?! Vous avez fait ça?! », C’est donc le message que nous voulons envoyer.»

Quant à la date, sachez qu’il n’y a pas de fonctionnaire, mais on s’attend à ce que l’annonce ne soit pas longue, car les créateurs avaient dit à une occasion précédente “ce n’est pas très loin”.

Qu’est-ce que Platinum 4?

Au cas où vous ne le sauriez pas, au début de l’année, l’étude japonaise a révélé qu’elle ferait 4 annonces liées à ses projets. Fidèle à ses paroles, les détails de The Wonderful 101 Remastered, Project G.G. et le nouveau studio à Tokyo.

Il y a beaucoup de spéculations sur l’annonce suivante. Les rumeurs indiquent une révélation autour de Bayonetta, en particulier quelque chose lié à une mise à jour du développement de Bayonetta 3. Cependant, à en juger par les mots d’Inaba, il semble que ce sera quelque chose de différent, car cela causerait beaucoup d’étonnement aux joueurs, et Bayonetta oui, cela impressionnerait, mais peut-être pas tant, compte tenu du fait qu’il a déjà été révélé.

Que pensez-vous des déclarations d’Inaba? Quelles sont vos théories sur la dernière annonce Platinum 4? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour parler de PlatinumGames pour vous rappeler qu’il fonctionne également dans Babylon’s Fall, un titre PlayStatiton 4 et PC. Le studio aura un calendrier très serré, car il lancera The Wonderful 101 Remastered au milieu de l’année. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

