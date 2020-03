PlatinumGames était “vraiment terrifié” Le merveilleux 101 Kickstarter ne serait pas un succès

Il pourrait être difficile à croire étant donné que le projet a maintenant levé près de 2 millions de dollars US, mais PlatinumGames était en fait “vraiment nerveux” à propos de The Wonderful 101: Remastered Kickstarter avant son lancement. La principale préoccupation était qu’elle ne réussirait pas et pourrait potentiellement échouer en raison d’un manque d’intérêt.

S’exprimant avec Siliconera à PAX East le week-end dernier, le directeur original du jeu, Hideki Kamiya, a révélé à quel point l’équipe était vraiment “terrifiée” par les débuts de Kickstarter:

Nous étions vraiment nerveux avec le Wonderful 101: Remastered Kickstarter. Vraiment terrifié. C’est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça. Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. Nous pensions “Et si nous n’atteignions pas le premier but? Qu’allons nous faire?” Heureusement, ce fut un succès très rapidement, alors maintenant nous n’avons plus que du bonheur. Nous sommes ravis de tout le soutien. Lorsque nous étions au bureau et que l’objectif était atteint, nous le regardions sur un grand écran que nous avons. Lorsque nous avons atteint l’objectif, tout le monde dans le bureau a applaudi.

Selon une mise à jour sur Kickstarter, la campagne The Wonderful 101: Remastered en est maintenant à sa dernière semaine – ce qui signifie qu’il n’y a plus beaucoup de temps pour obtenir des récompenses exclusives à la campagne. Le 6 mars, l’équipe PlatinumGames fera une dernière diffusion sur Twitch pour célébrer la première incursion de la société dans l’auto-édition et décompter les dernières heures de la campagne Kickstarter. Il devrait également y avoir quelques surprises.

Cette nouvelle fait suite à une histoire plus tôt cette semaine lorsque Atsushi Inaba de PlatinumGames a finalement admis que le Kickstarter n’avait rien à voir avec la collecte de fonds, mais davantage pour évaluer l’intérêt. Avez-vous fini par financer cette campagne? Dites-nous ci-dessous.

