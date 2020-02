PlatinumGames explique pourquoi il voulait revisiter The Wonderful 101

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu The Wonderful 101 pour la dernière fois. Après que le jeu a été lancé sur Wii U en 2013 et n’ait peut-être pas atteint autant de personnes qu’il aurait pu, les fans espéraient qu’un port se retrouverait sur Switch. C’est enfin ce qui se passe, comme PlatinumGames a récemment annoncé une campagne Kickstarter pour revisiter The Wonderful 101 et le publier sur de nouvelles plateformes, y compris Switch. Il a fallu moins de trente minutes pour atteindre l’objectif de financement.

Avant l’annonce, Nintendo Everything s’est entretenu avec le réalisateur Hideki Kamiya et le chef de studio Atsushi Inaba. L’une des premières questions que nous avons posées est ce qui a poussé PlatinumGames à revisiter The Wonderful 101.

En réponse, Kamiya nous a dit:

“Eh bien, nous avons sorti Wonderful 101 pour la première fois en 2013 sur Wii U, et pour diverses raisons, cela n’a pas été un succès commercial pour nous. Inaba et moi avons depuis déploré que peu de joueurs aient pu expérimenter le jeu.

Je ne sais pas vraiment quand nous avons commencé à parler du transfert du jeu sur de nouvelles plateformes, mais nous avons d’abord dû consulter Nintendo. Lorsque nous nous sommes assis avec eux, nous avons expliqué notre situation: comment le jeu n’a pas réussi à sa sortie et comment nous voulions le mettre sur les consoles modernes.

Je veux dire, c’était vraiment décevant pour nous, tu sais? Nous avons travaillé si dur pour créer ce jeu de haute qualité et nous espérions que beaucoup de joueurs y joueraient, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Ainsi, à la suite de nos négociations, la gentillesse de Nintendo a rendu possibles les ports et cette campagne. »

PlatinumGames a également discuté avec nous de pourquoi il a décidé d’utiliser Kickstarter et améliorations prévues pour la réédition. Nous en aurons bientôt d’autres de notre interview, y compris l’interview complète.

