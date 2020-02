PlatinumGames Incertain La chaîne astrale restera exclusive au changement, finalement c’est “l’appel de Nintendo”

Maintenant qu’une campagne Kickstarter pour une version remasterisée de The Wonderful 101 a été officiellement lancé, on parle de ce que d’autres exclusivités Nintendo développées par Platinum pourraient potentiellement être publiées sur d’autres plateformes. Un jeu auquel beaucoup de gens aimeraient jouer (qui ne semblent pas posséder un Switch, nous pourrions ajouter) est Chaîne astrale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, peu de temps après sa sortie en août de l’année dernière, le jeu a été bombardé par des joueurs mécontents qui n’étaient apparemment pas satisfaits du fait que le titre soit limité à la plate-forme hybride de Nintendo. Il est évident que de nombreux fans de Platinum aimeraient voir ce titre disponible sur d’autres plateformes, alors quelles sont les chances que cela se produise réellement?

Lors d’une interview avec VGC récemment, le chef de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré qu’il était “trop ​​tôt pour dire” ce qui pourrait arriver, mais a précisé qu’il s’agissait d’une propriété intellectuelle détenue à moitié par Platinum et à moitié par Nintendo.

Dans le cas d’Astral Chain, il s’agit d’une adresse IP détenue à moitié par Platinum et à moitié par Nintendo. Donc maintenant, c’est juste sorti et c’est trop tôt pour le dire.

Lorsqu’elle a insisté davantage sur la possibilité d’une sortie multiplateforme, Inaba a déclaré que c’était finalement la décision de Nintendo, car ils possédaient les droits de publication, et a expliqué comment l’acquisition par PlatinumGames des droits The Wonderful 101 était un cas “exclusif”.

En fin de compte, c’est l’appel de Nintendo, pas le nôtre. Ils détiennent les droits de publication d’Astral Chain, nous n’avons donc vraiment rien à dire à ce sujet.

La bonne nouvelle pour les fans de Nintendo est qu’Astral Chain semble avoir eu beaucoup plus de succès que The Wonderful 101, sorti au cours de la génération Wii U en difficulté en 2013. Il n’y a pas longtemps, le directeur de PlatinumGames, Takahisa Taura, a déclaré que la dernière exclusivité Nintendo de la société “vendu au-dessus des attentes” et la semaine dernière, il a été révélé que le jeu avait vendu environ 1,03 million d’exemplaires à ce jour.

En d’autres termes, nous ne pensons pas que Nintendo serait aussi disposé à abandonner cette exclusivité à l’avenir. Mais que pensez-vous des messages mitigés d’Inaba? Laissez un commentaire ci-dessous.

