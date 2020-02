PlatinumGames laisse tomber sa nouvelle pompe … et elle s’appelle Project G.G

Comme beaucoup d’entre vous le savent, PlatinumGames Ça brûle. Si, juste, il y a quelques heures, nous confirmions que le développeur japonais avait avancé, comme le montre son propre site Web, l’annonce de son prochain titre, nous pouvons maintenant vous apporter à l’avance de telles informations. Pensez-vous que le projet G.G?

Si, il y a quelques jours, nous avons parlé du contenu de la prochaine édition physique de l’hebdomadaire Famitsu, nous obtenons maintenant plus de données sur son contenu. Comment est-ce possible? Le magazine atteint déjà les mains de certains abonnés au Japon. Nous vous laissons un court résumé de l’entretien qui comprend des détails sur Projet G.G et une autre surprise:

Hideki Kamiya (Vice-président senior de PlatinumGames, Game Designer): Je suis le réalisateur de ce nouveau titre.

Atsushi Inaba (Vice-président exécutif de PlatinumGames, responsable de l’étude): Nous irons à l’encontre des attentes des utilisateurs, dans le bon sens.

Kamiya: Nous relevons des défis que Platinum n’avait jamais rencontrés auparavant.

Kamiya: Le projet G.G. C’est un titre qui dépasse un héros géant.

Inaba: Si nous mettons ce jeu dans un genre, ce serait quelque chose-quelque chose, de l’action, quelque chose-quelque chose.

Kamiya: Bien que votre sentiment en tant que jeu d’action soit important, ce n’est pas un jeu axé uniquement sur cet aspect.

Inaba: Nous voulons le lancer sur toutes les plateformes existantes.

Inaba: Nous sommes dans la phase de démarrage du projet, et désormais nous réunirons l’équipe de développement.

Inaba: Nous ouvrons un studio pour 100 personnes à Tokyo, nous allons donc recruter des talents. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui y travaillent.

Kamiya: Takahisa Taura (Astral Chain) m’a battu dans un sondage Twitter pour “Créateurs avec lesquels je veux travailler”, donc je suis un peu triste.

Inaba: Le nouveau projet parie toujours sur notre indépendance.

Le projet G.G est la deuxième des quatre annonces fournies par PlatinumGames et qui s’ajoute à The Wonderful 101: Remastered. Donc, cela ne fait que commencer. Enfin, nous terminons avec les paroles d’Atsushi Inaba dans lesquelles il a affirmé que la dernière annonce sera une bombe qu’il attend avec impatience.

