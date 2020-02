PlatinumGames lance une statue rouge merveille que vous pouvez assembler et peindre vous-même

Si vous avez déjà jeté votre portefeuille The Wonderful 101 remasterisez sur Kickstarter et voulez quelque chose d’autre, peut-être que cette statue “ Wonder-Red ” de PlatinumGames mérite d’être surveillée.

Cette statue en résine rouge vous demandera de l’assembler et de la peindre et a été sculptée par Minoru Kasai. Il mesure environ 10 cm / 4 pouces de hauteur et coûtera 5000 yens (environ 45 $ / 35 £) lors de sa mise en vente au Wonder Festival 2020 [winter] au Japon plus tard cette semaine.

Nous proposons également un kit de statue de nul autre que Wonder-Red, la star de The Wonderful 101! Le Crimson Fist reviendra bientôt chez vous, grâce à notre campagne Kickstarter à succès pour The Wonderful 101: Remastered – Pourquoi ne pas lui faire de la place sur votre manteau?

Voici un peu plus d’informations sur le Wonder Festival:

Wonder Festival (Wonfes en abrégé) est un énorme rassemblement de créateurs de figures et de collectionneurs qui a lieu deux fois par an. C’est une vitrine majeure où les fabricants de figurines et de statuettes présentent et vendent leurs plus récents et leurs plus grands. Et lors des Wonfes d’hiver de cette année, le 9 février à Chiba, au Japon, PlatinumGames se joint à nous!

Il n’y a eu aucune mention d’une version occidentale, mais si nous entendons quelque chose, nous serons sûrs de vous le faire savoir. En attendant, dites-nous si vous souhaitez une statue comme celle-ci et si vous avez encore soutenu TW101 sur Kickstarter.

