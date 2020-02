PlatinumGames ouvert à une merveilleuse suite 101, tant que les fans montreront leur soutien

Dans la même interview avec Nintendo Everything, avant la révélation de The Wonderful 101: Remastered, Le chef de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré que le développeur était ouvert à un suivi, à condition que les fans montrent leur soutien au remaster.

En ce qui concerne une suite ou quelque chose, nous ne pouvons pas en créer une s’il n’y a pas de fans pour la série en premier lieu. Donc, si les fans soutiennent cela et que les choses se passent très bien pour The Wonderful 101, alors je dirais que c’est assez naturel que nous voulions faire un autre jeu de la série!

Le directeur du jeu, Hideki Kamiya, a ajouté à cela, indiquant comment il avait toutes ces idées créatives qui remontaient lorsque le titre original de la Wii U était en développement et espérait qu’il pourrait les utiliser à l’avenir:

J’avais des idées comme: “ Oh, à quoi cela ressemblerait-il si nous faisions une suite où Wonder Blue était le leader? ” Toutes ces idées créatives et excitantes coulaient, puis le jeu est sorti et j’ai vu les chiffres et je me suis dit, “Attendez, quoi?!” Alors, j’espère que j’aurai à nouveau ces aspirations à l’avenir.

Le week-end dernier, The Wonderful 101: Remastered a dépassé son objectif d’extension de 1,5 million de dollars sur Kickstarter, qui a débloqué “La première mission de Luka” et deux autres objectifs d’extension.

