PlatinumGames ouvre le site Web «Platinum4» et personne ne sait ce qui se passe

Compte à rebours Kickstarter? Quelque chose d’autre entièrement?

Complétez avec ce mystère numéro 4 qui crépite et tourne …

Bayonetta et The Wonderful 101 Le développeur PlatinumGames a ouvert un tout nouveau site Web, plongeant les fans dans l’overdrive et déroutant tout le monde dans la même mesure.

Le studio a partagé un lien vers le nouveau site sur Twitter ce matin, en utilisant le hashtag ‘# Platinum4’. Le lien vous mène à une page affichant un seul chiffre «4» avec un effet statique; finalement, le nombre commence à tourner. Vous pouvez accéder au site par vous-même ici si vous souhaitez y jeter un œil.

# Platinum4https: //t.co/5i8iwBiL9K— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 3 février 2020

Alors, que se passe-t-il sur Terre? Les théories des fans dans les réponses à ce tweet sont à peu près aussi folles que vous vous attendez – y compris certains qui prédisent en plaisantant l’existence de Bayonetta 4 – mais rien n’est clair au moment de la rédaction. D’autres idées suggèrent que cela pourrait être un compte à rebours pour la campagne Wonderful 101 Kickstarter attendue, ou que cela pourrait être lié à la nouvelle entreprise d’auto-édition du studio.

Seul le temps nous le dira, mais nous sommes ravis de voir ce qui en sortira. Si vous avez des prédictions folles, n’hésitez pas à les partager avec nous ci-dessous …

