PlatinumGames publiera bientôt sa cinquième annonce Platinum 4

L’une des sociétés de jeux vidéo dont on a le plus parlé ces derniers mois est PlatinumGames. La société japonaise a lancé une campagne appelée Platinum 4, dans laquelle quatre annonces importantes seraient faites. La première annonce de tous a été le lancement d’une campagne Kickstarter pour la distribution et la publication de The Wonderful 101 Remastered, un titre qui en peu de temps a atteint son objectif initial grâce au grand accueil du public. La deuxième annonce était le retour de Kamiya dans le monde des super-héros, grâce à Projet G.G, suivie de la troisième annonce, qui a été l’ouverture d’un studio de développement à Tokyo. Compte tenu de cette excellente nouvelle, nous attendions tous beaucoup de ce que serait la quatrième annonce, qui a été dévoilée le 1er avril. Cette annonce n’a toutefois pas été conforme à nos attentes, car ce jour était le poisson d’avril, ou le poisson d’avril dans de nombreux pays. La quatrième annonce était une blague, une collaboration présumée de PlatinumGames avec le développeur Hamster Corporation pour créer une nouvelle version du jeu d’arcade. Terra Cresta.

Cinquième annonce en route

Beaucoup étaient ceux qui étaient déçus par une telle “annonce”. Cependant, ne vous inquiétez pas, puisque PlatinumGames vient de confirmer sur son compte Twitter officiel, qu’il dispose d’une “étape bonus” pour ce Platinum 4, donc nous aurons bientôt une cinquième annonce.

La date à laquelle cette annonce sera publiée est encore inconnue, mais nous attendons avec impatience de quoi il s’agit. Cependant, en voyant le “chariot” qu’ils ont fait avec la quatrième annonce et la collaboration avec Hamster Corporation, nous nous souvenons que l’année dernière, ils allaient faire une excellente annonce également le 1er avril (April Fools ‘Day), qui s’est avéré être une autre “Trolled” mais avec un message caché. Dans la vidéo, ils auraient annoncé un nouveau jeu, dans lequel un super-héros a été vu, qui s’est avéré être son directeur exécutif. L’armure que vous avez vue appartient Platinum Man, est très similaire à celle du protagoniste du projet GG. Platinum Man sera-t-il le protagoniste du projet G.G.?

