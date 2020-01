PlatinumGames reçoit un investissement de Tencent pour «explorer l’auto-édition»

PlatinumGames, le studio derrière le Bayonetta séries, The Wonderful 101, et plus récemment Chaîne astrale, a révélé avoir reçu un investissement en capital du géant chinois de la technologie, Tencent.

Les lecteurs réguliers de ce site connaîtront probablement Tencent grâce à son implication avec Nintendo, pour laquelle il gère actuellement le récent lancement de Switch en Chine. PlatinumGames a parlé du nouveau financement sur son site officiel, où le président et chef de la direction du développeur, Kenichi Sato, souligne que cela n’aura “aucun effet sur l’indépendance” de la société. Voici la déclaration complète:

Nous aimerions annoncer que nous avons reçu un investissement en capital de Tencent Holdings Limited comme base de partenariat. Ce partenariat n’a aucun effet sur l’indépendance de notre entreprise et nous poursuivrons nos activités dans le cadre de notre structure d’entreprise actuelle.

Nous espérons utiliser ce capital pour renforcer notre fondation en tant qu’entreprise et passer du développement de jeux à l’exploration de l’auto-édition. Nous espérons également que ce partenariat peut nous donner une perspective globale plus large, tout en créant des jeux de haute qualité qui restent fidèles à notre nom.

Merci comme toujours pour votre soutien continu. Veuillez attendre avec impatience ce que nous avons en magasin.

Le studio travaille actuellement sur Switch-exclusive Bayonetta 3, aussi bien que La chute de Babylone pour d’autres plateformes. Il a récemment révélé qu’il avait “plusieurs annonces importantes” à partager début 2020.

