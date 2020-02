PlatinumGames souhaite distribuer Bayonetta en tant que The Wonderful 101

Plus tôt cette semaine, PlatinumGames a été surpris d’annoncer que The Wonderful 101 – un jeu qui a fait ses débuts exclusivement pour Wii U – arrivera sur Switch, PlayStation 4 et PC grâce à ses efforts d’auto-distribution et de soutien communautaire chez Kickstarter. Beaucoup se sont demandé si la même chose pouvait se produire avec d’autres jeux développés par la société, comme la saga Bayonetta. Bien que cela semble difficile, l’entreprise aime l’idée.

Dans une interview avec IGN Japan (traduit par AnimeNewsNetwork), Atsushi Inaba, producteur principal de PlatinumGames, a révélé que la société souhaitait prendre en charge la distribution de la série Bayonetta, comme elle le fait avec The Wonderful 101. Cela dit, il sait que Plusieurs obstacles empêcheront que cela soit possible, donc les fans ne devraient pas s’attendre à ce que nous voyions des jeux comme Bayonetta 2 et Bayonetta 3 en dehors des consoles Nintendo.

Mais qu’est-ce qui rend la prise de la série Bayonetta sur d’autres plateformes si difficile? Ce qu’Inaba a dit, c’est que c’est une franchise qui appartient à SEGA et Nintendo. C’est pourquoi obtenir les droits pour prendre Bayonetta 2 sur d’autres plateformes coûterait beaucoup plus cher que ce qui est requis par les droits de The Wonderful 101.

Un autre point à garder à l’esprit – et qu’Inaba n’a pas mentionné dans l’interview – est que Bayonetta a une plus grande valeur pour Nintendo que The Wonderful 101. Après tout, la sorcière d’Umbra est déjà une icône des jeux d’action, tandis que que le jeu Wii U de Hideki Kamiya était un échec de vente. Ainsi, PlatinumGames devrait faire une offre vraiment attrayante pour Nintendo et SEGA pour envisager d’abandonner.

N’oubliez pas que Bayonetta n’est pas le seul jeu distribué par PlatinumGames qui n’atteindra guère les autres plates-formes. Récemment, Inaba a déclaré qu’il aimerait emmener Astral Chain sur d’autres plateformes, mais la réalité est que c’est une décision de Nintendo, pas du studio japonais.

Et vous, pensez-vous qu’un jour nous verrons Bayonetta 2 et Bayonetta 3 sur plus de plateformes? Dites-le nous dans les commentaires.

