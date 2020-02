PlatinumGames tient également à l’auto-édition de la série Bayonetta

Plus tôt ce mois-ci, PlatinumGames avait révélé et lancé avec succès une campagne de financement participatif pour l’auto-publication The Wonderful 101: Remastered sur Switch, PC et PS4. Depuis lors, certains fans espéraient voir la série Bayonetta devenir également multi-plateforme – et il semble que PlatinumGames ne soit pas du tout opposé à l’idée!

Dans une récente interview avec IGN Japan, le chef de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré que le studio était en effet intéressé à auto-publier l’IP Bayonetta – tout comme il le faisait avec The Wonderful 101: Remastered. Idéalement, cela permettrait à la série d’atteindre un public plus large qu’auparavant.

Cependant, Inaba a ensuite ajouté que ce serait plus difficile dans l’ensemble, puisque SEGA et Nintendo sont tous deux copropriétaires de la franchise Bayonetta en ce moment. Selon ses propres mots, PlatinumGames aurait besoin de beaucoup plus que les 50000 $ qu’ils ont demandés aux contributeurs dans leur campagne Wonderful 101: Remastered Kickstarter.

Qu’est-ce que tu penses? Pourrions-nous voir Bayonetta 2 ou même Bayonetta 3 frapper d’autres plates-formes non Nintendo dans un avenir lointain? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

