PlatinumGames travaille sur un nouveau moteur de développement ambitieux

PlatinumGames passe un bon moment car il a déjà plusieurs projets en développement et vient d’ouvrir un nouveau studio au Japon. Pour compléter cet important changement, la société cherche également à améliorer sa technologie pour créer de futurs jeux.

L’étude a confirmé sur son site officiel qu’elle travaille sur un nouvel outil de développement. Pour être plus exact, il s’agit d’un moteur de jeu ambitieux appelé pour l’instant simplement PlatinumEngine.

PlatinumEngine, la prochaine étape pour PlatinumGames

Sur la base des détails, l’équipe de recherche et développement de PlatinumGames est constamment à la recherche de solutions techniques pour l’avenir de l’étude. Cela comprend un nouveau moteur de développement qui servira à créer des “jeux d’action passionnants de nouvelle génération”.

Le membre de l’étude, Wataru Ohmori, a révélé que depuis le début, ils ont utilisé un moteur interne pour le développement de leurs jeux. Cependant, les avancées technologiques et les jeux modernes sont très exigeants. Pour cette raison, ils ont décidé de créer un nouveau moteur de jeu.

“Notre nouveau moteur nous aidera à rendre les jeux plus grands, plus expressifs que jamais et plus facilement”, a déclaré le créateur. Ohmori a révélé qu’ils avaient expérimenté avec d’autres moteurs existants, mais a conclu qu’ils n’avaient pas tous les outils dont ils avaient besoin pour le moment.

PlatinumGames préfère avoir un contrôle total sur les outils avec lesquels il fonctionne, car cela lui permet d’atteindre son objectif de développer des jeux très originaux. Tsuyoshi Odera, un autre membre de la société, a révélé que son moteur sera quelque peu différent, car il ne se concentrera pas uniquement sur les capacités graphiques.

PlatinumGames cherchera de nouveaux horizons avec son moteur

Ohmori a souligné que PlatinumEngine leur permettra de créer plus facilement des prototypes, afin de tester différentes idées et de les développer plus rapidement. Actuellement, une équipe de 6 à 7 personnes travaille en permanence sur l’outil.

Le développement de PlatinumEngine a commencé il y a environ 2 ans. Odera est l’un des gestionnaires du projet, car il travaille sur l’architecture générale du moteur. D’autre part, le développeur Ryoichi Takahashi s’occupe de diverses fonctionnalités de rendu.

“Peu d’entreprises construisent leurs moteurs à partir de zéro ces jours-ci. Je pense que le défi présenté est une opportunité précieuse. PlatinumGames est connu pour nos jeux d’action, mais à l’avenir, nous devrons essayer de faire des choses que nous n’avons pas faites auparavant.” Ces nouveaux défis pourraient relever de la vaste gamme de jeux d’action, ou ils pourraient être quelque chose de complètement différent “, a ajouté Ohmori.

