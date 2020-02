PlatinumGames veut apporter la série complète de Bayonetta à d’autres plateformes

PlatinumGames a fait des vagues cette semaine avec l’annonce du lancement d’une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101 pour Switch, PS4 et Steam. La société avait travaillé avec Nintendo sur l’acquisition des droits sur la propriété intellectuelle et au moment de la rédaction de la campagne de financement participatif, elle avait collecté plus de 1 440 000 $.

Avec le passage de PlatinumGames à l’auto-édition, il est inévitable que d’autres titres plus anciens soient relancés, et le producteur Atsushi Inaba a révélé dans une interview avec IGN Japan que le studio tient à apporter le Bayonetta série à un public plus large.

Le jeu original a été publié par Sega sur PS3 et Xbox 360, et a ensuite été porté sur Wii U et Switch. Pour la suite, Nintendo est intervenu pour fournir un financement et détient donc la moitié de la propriété intellectuelle. Le troisième jeu Bayonetta est actuellement en développement pour Switch, et Nintendo finance à nouveau le développement.

Alors que Nintendo était parfaitement d’accord pour permettre à PlatinumGames d’apporter The Wonderful 101 à d’autres plateformes, Bayonetta pourrait être une proposition légèrement différente. Wonderful 101 ne s’est pas particulièrement bien vendu sur Wii U, tandis que Bayonetta 2 (et sa prochaine suite) sont beaucoup plus visibles; il est peu probable que Nintendo (ou Sega, d’ailleurs) serait disposé à renoncer à ces droits aussi librement.

