PlatinumGames veut explorer d’autres genres de jeux vidéo

Les jeux d’action ont toujours été une bannière de PlatinumGames Presque tous les projets de l’étude entrent dans cette catégorie, mais cela pourrait changer à l’avenir. L’équipe s’est considérablement élargie et elle se rapproche de la liberté dont elle a besoin pour faire ce qu’elle veut sans avoir à demander la permission d’un éditeur.

Le co-fondateur de l’étude et Directeur exécutif, Atsushi Inaba, Il a récemment expliqué certaines de ses réflexions sur l’avenir du platine, et c’est ce qu’il a dit lors de son entretien avec USgamer:

“Comme nous l’avons mentionné plus tôt, ce n’est pas comme si nous avions l’idée de:” Oh, nous ne faisons que des jeux d’action. “Nous voulons inventer de nouvelles choses pour le monde des jeux vidéo. Donc pour moi, absolument. J’aimerais avoir l’opportunité de faire quelque chose comme ça. Quelque chose qui n’est pas nécessairement un jeu d’action. C’est peut-être un jeu de course, ou peut-être quelque chose d’autre. »

L’entreprise chinoise Tencent récemment investi une somme considérable dans PlatinumGames, bien que le développeur ne souhaite pas que cela ait un impact sur sa liberté de création. Cela a été expliqué Inaba:

«Nous ne voulons pas du tout être contrôlés par Tencent. “Hé, je vous en prie, faites ce jeu. D’accord, nous le ferons. »Non, nous choisissons le type de jeux que nous voulons faire. Nous voulons être très clairs à ce sujet, mais cela dit, l’ouverture de nos bureaux à Tokyo nous permet d’avoir plus de personnel et de possibilités pour poursuivre de nouvelles choses que nous voulons faire. Nous devons refuser de nombreuses offres, nous sommes donc ravis des opportunités que le bureau de Tokyo pourrait nous apporter. »

Source: USgamer

