PlatinumGames veut publier la saga Bayonetta seule

Bayonetta C’est un jeu avec une histoire quelque peu compliquée. Le premier jeu est sorti dans le Playstation 3, mais c’était un port assez médiocre, donc votre meilleure option pour jouer était dans un Xbox 360. Maintenant, ce titre fera ses débuts dans le Playstation 4bien SEGA a décidé de le lancer dans un package qui comprend également le jeu de tir à la troisième personne, Vanquish

Cependant, au lendemain de Bayonetta sont exclusifs aux plateformes de Nintendo parce que le créateur de Super mario réussi à relancer la série lorsque SEGA Il l’avait déjà abandonnée. Cela signifie que la question des droits est difficile à gérer, mais le producteur de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a-t-il admis lors d’un entretien avec IGN Japon qu’il aimerait publier le titre par lui-même.

Bien sûr que oui Platine allait lancer une campagne en Kickstarter pour Bayonetta 2 ou 3, similaire à ce qu’ils ont fait avec The Wonderful 101, aurait besoin de beaucoup plus d’argent. À l’heure actuelle, avec toute la question des droits de propriété intellectuelle et des droits, il est presque impossible que cela se produise. La bonne nouvelle est que nous aurons enfin un port de Bayonetta dans PS4 à la fin du mois

Source: IGN Japon

