PlatinumGames voudrait auto-publier Bayonetta, mais serait coûteux

Certes, à ce stade, nous pourrions probablement écrire «PlatinumGames veut s’auto-publier [literally any game franchise they’ve ever made]”Comme titre et ce serait probablement exact. Néanmoins, selon IGN Japan et comme rapporté par Anime News Network, le chef de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré qu’il aimerait pouvoir auto-publier les jeux Bayonetta. Cependant, Nintendo et Sega détiennent chacun la moitié de la franchise, donc Inaba dit que lever les fonds de Kickstarter pour auto-publier Bayonetta coûterait beaucoup plus que ce qui était nécessaire avec The Wonderful 101: Remastered Kickstarter.

Bien qu’Inaba précise que le désir d’auto-publier Bayonetta n’est que cela – un désir. Aucun plan n’est en cours pour en faire une réalité. Cela a du sens, car la franchise se porte très bien sur Nintendo Switch. Cela étant dit, cela fait des années maintenant que le troisième jeu de cette franchise a été annoncé pour Switch, et nous n’avons toujours pas encore vu de gameplay. Sa date de sortie continue également d’être un «TBA» nébuleux. PlatinumGames n’arrête pas de dire que le développement se passe très bien, mais il serait certainement agréable qu’ils nous donnent une allumette pour nous mettre en appétit.

Selon vous, quelle sera la prochaine étape pour Platinum?

[Source/Via]