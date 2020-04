Play For All annoncé, un événement qui sera une autre alternative à l’E3 2020

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Il est bien connu que l’E3 ne sera pas réalisée cette année en raison de complications causées par le coronavirus (COVID-19). En conséquence, les développeurs et les distributeurs devront trouver un moyen de communiquer leurs annonces. Nous connaissons déjà certaines initiatives individuelles et collectives, et aujourd’hui nous avons rejoint la deuxième qui tentera de faire de juin le mois de la publicité pour les jeux vidéo.

L’événement en question est appelé “Play For All”, il est géré par le site GameSpot et durera plusieurs semaines, au cours desquelles le développeur et les distributeurs devraient diffuser leurs actualités. Certaines entreprises qui ont déjà confirmé leur présence sont CD Projekt RED, Devolver Digital, Bandai Namco, SEGA et Square Enix, ce qui devrait donc être un événement très important.

Play For All se joindra à la lutte contre le coronavirus

En plus d’être plein de nouvelles, de prévisualisations, d’interviews et de plus de contenu qui seront diffusés dans le monde entier, l’événement Play For All collectera également des fonds qui serviront à lutter contre la pandémie de coronavirus, en collaboration avec la Direct Relief Foundation.

À la suite de cette initiative, il est prévu qu’il y aura un total de 100 heures de contenu à diffuser, en dehors de certains événements tels que les marathons de gameplay, les défis du jeu et les interviews avec des invités spéciaux.

À l’heure actuelle, il n’y avait pas de date d’ouverture, mais, comme nous l’avons mentionné, elle devrait être en juin. La liste définitive des entreprises participantes n’a pas été publiée non plus, mais une liste préliminaire, que nous laissons ci-dessous.

11 bits

Jeux 2K

Jeux d’Amazon

Bethesda

CD Projekt RED

Tache de café

Chers villageois

Argent profond

Retour numérique

Compagnon de voyage

Bon shepard

Google STADIA

Headup

Larian Studios

Loup moderne

Jeux Modus

Jeux mythiques

Bandai Namco

Perfect World Entertainment

Division privée

Furie brute

SEGA d’Amérique

SEGA d’Europe

Square Enix

Ces gars impressionnants

Tonnerre

Label uni

Vs Evil

Des ailes

Ysbryd

Êtes-vous excité pour cet événement? Quelle entreprise vous intéresse le plus? Serez-vous au courant de cette initiative? Dites-le nous dans les commentaires.

Un autre événement qui a émergé comme une alternative à l’E3 est le Summer of Gaming, qui sera payé par IGN et qui a déjà plusieurs sociétés de jeux vidéo confirmées, telles que CD Projekt RED.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.