Play Next de Steam Labs choisira votre prochain jeu dans votre bibliothèque

14 février 2020

La nouvelle expérience Steam Labs devrait vous aider à parcourir votre backlog.

Valve est en ligne avec la dernière fonctionnalité expérimentale de Steam Labs: Jouer ensuite. Comme Interactive Recommender, Play Next utilise l’apprentissage automatique pour analyser vos habitudes de jeu et vous aider à recommander d’autres jeux qu’il pense que vous apprécierez.

Cette fois, cependant, Valve se tourne vers les propres bibliothèques de jeux appartenant aux utilisateurs. Play Next affichera des ensembles de trois jeux, de votre bibliothèque, que vous devriez jouer ensuite. Si vous n’aimez pas ce qu’il lance, vous pouvez faire défiler et générer plus.

Chacune des trois tuiles affichera les balises les plus populaires du jeu et exécutera un microtrailer, qui devrait vous aider à avoir une idée de ce qu’elles sont. La tuile répertorie également les jeux similaires auxquels vous avez peut-être déjà joué.

Bien que Play Next partage la technologie sous-jacente avec d’autres expériences Labs, Valve dit que l’algorithme qui décide des jeux à montrer est nouveau. Par conséquent, certaines des suggestions présentées peuvent sembler étranges.

Vous pouvez l’essayer vous-même sur cette page dédiée à Play Next, assurez-vous simplement que vous êtes connecté.

