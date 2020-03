PlayStation 5 contre Xbox Series X: comparaison des fonctionnalités

Une fois que Sony a révélé les caractéristiques techniques du Playstation 5enfin il est possible de faire un comparatif avec son principal rival, la Xbox Series X de Microsoft. Il est important de noter que, pour le moment, nous n’avons qu’un tableau de chiffres; Quand on parle de consoles de jeux vidéo, la meilleure chose est attendre d’avoir les deux propositions et vérifier leurs performances au moment de jouer.

Dans la prochaine génération, Sony et Microsoft utilisera plusieurs technologies propriétairesCela leur permettra de profiter de toutes les performances de leurs composants matériels et de les adapter à leurs besoins. Nous sommes devant les consoles avec des technologies plus brevetées par leurs managers. Par conséquent, maintenant plus que jamais il est faux de commencer à tirer des conclusions sur la console la plus puissante.

Playstation 5

Xbox Series X

CPU

AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs et fréquence d’horloge variable de 3,5 GHz

AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs et fréquence d’horloge de 3,8 GHz

GPU

AMD avec architecture RDNA 2 personnalisée, 36 unités de calcul à 2,23 GHz et 10,28 téraflops

AMD avec architecture RDNA 2 personnalisée, 52 unités de calcul à 1 825 GHz et 12 téraflops. Prise en charge de Ray Tracing

Mémoire RAM

16GB GDDR6

16GB GDDR6

Bande passante mémoire

448 Go / s

10 Go à 560 Go / s et 6 Go à 336 Go / s

Stockage interne

SSD NVMe 1 To personnalisé

SSD NVMe 1 To personnalisé

Vitesse de stockage

5,5 Go / s (non compressé), 8-9 Go / s (compressé)

2,4 Go / s (non compressé), 4,8 Go / s (compressé)

Stockage extensible

Logement d’extension SSD NVMe

Carte mémoire Seagate 1 To

Stockage externe

Prise en charge du disque dur USB

Prise en charge du disque dur USB

Lecteur optique

Blu-ray 4K UHD

Blu-ray 4K UHD

HDMI

2,1 (4K / 120Hz, 8K)

2,1 (4K / 120Hz, 8K)

Bien sûr, le tableau indique que la Xbox Series X surpasse les performances de la PlayStation 5 grâce à son GPU. La proposition de Redmond atteint 56 unités de calcul et 12 téraflops, tandis que le matériel japonais atteint 36 unités de calcul et 10,28 téraflops. Cependant, Sony a clairement indiqué que la PS5 peut augmenter ses performances grâce à la technologie SmartShift d’AMD, qui permettra au CPU de partager la puissance inutilisée avec le GPU.

En ce qui concerne la supériorité de la PS5, son système de stockage SSD interne promet d’être l’un des plus rapides du marché. Sa vitesse de 5,5 Go / s en données décompressées et entre 8 et 9 Go pour les données compressées, dépasse facilement les 2,4 Go / s et 4,8 Go / s de la Xbox Series X. Encore une fois, je le mentionne: ils sont chiffres que les développeurs devront tirer parti de leurs titres et pour le moment, ils ne signifient pas grand-chose lorsqu’ils sont reflétés dans un tableau.

Cependant, les chiffres partagés par les deux sociétés ils restent des promesses à tester. Nous devrons vérifier par nous-mêmes que Microsoft profitera des 12 Teraflops, ou que Sony peut vraiment booster les performances de son GPU si nécessaire. Les consoles sont susceptibles d’offrir un performances finales assez uniformes, car chacun profitera des avantages qu’il a sur l’autre. Les conflits absurdes entre “fans” qui ont été générés au cours des dernières heures n’auront aucun sens.

👇 Plus en Hypertextuel