PlayStation 5 contre Xbox Series X: les caractéristiques techniques

Image: Microsoft / Sony

Cette semaine, nous avons appris les spécifications techniques de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. Comment les deux consoles se comparent-elles jusqu’à présent? Bien qu’ils ne sachent qu’à quoi ressemble l’un des deux, ils ne sont pas si différents, X et 5.

Avant de nous lancer, n’oubliez pas que ce ne sont que des chiffres sur les écrans en ce qui nous concerne. Nous avons vu quelques démonstrations technologiques pour les deux consoles, montrant des choses comme les temps de chargement, mais nous n’avons pas vu comment le matériel réel fonctionne de près et en personne. Comparons maintenant quelques acronymes.

CPU

PlayStation 5: Processeur Zen 2 personnalisé avec huit cœurs à 3,5 GHz (fréquence variable)

Xbox Series X: Processeur Zen 2 personnalisé avec huit cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec multithreading simultané)

Il s’agit de deux versions personnalisées de processeurs construites à l’aide de la microarchitecture Zen 2 d’AMD, la même microarchitecture qui alimente la troisième génération de processeurs PC Ryzen. Ce qui est différent, c’est la façon dont les deux consoles utilisent la puissance de leur processeur. Microsoft indique que le processeur Xbox Series X est fixé à 3,8 GHz pour les jeux reposant sur un seul cœur, passant à 3,66 GHz pour les applications qui tirent parti de plusieurs cœurs via le multithreading simultané.

Capture d’écran: Sony

Sony dit que le CPU et le GPU de la PlayStation 5 fonctionnent tous les deux à une fréquence variable. La console surveillera en permanence la demande qu’un jeu met sur le CPU et le GPU et ajuste la fréquence en conséquence. Cette nouvelle approche pour équilibrer puissance et refroidissement signifie que le système doit toujours fonctionner à un niveau de puissance constant, ce qui facilite le refroidissement.

GPU

PlayStation 5: RDNA 2 10.28 TFLOPs personnalisés, 36 CUs à 2.23GHz (fréquence variable)Xbox Series X: RDNA 2 12 TFLOPS personnalisé, 52 UC à 1,825 GHz

Comme avec le CPU, les deux consoles utilisent des variantes du même matériel de base, dans ce cas un GPU AMD RDNA personnalisé. RDNA est l’abréviation de Radeon DNA, l’architecture étant les cartes graphiques les plus récentes d’AMD. En termes de téraflops, la Xbox One a une petite avance. Il dispose de 52 unités de calcul sur les 36 de la PlayStation 5. Tout le monde hoche la tête comme si nous savions ce que cela signifie.

Un téraflop est une mesure des prouesses mathématiques d’un processeur. Pour chaque téraflop, le processeur peut calculer un billion de calculs à virgule flottante par seconde. Plus il y a de téraflops, plus la puissance de calcul est grande. Plus la puissance de calcul est grande, mieux le processeur est équipé pour effectuer les calculs complexes que les jeux transforment en visuels fantaisistes. Dans le grand schéma des choses, une différence de 1,72 téraflops n’est pas énorme.

Les unités informatiques, ou UC, sont comme des grappes de microprocesseurs minuscules qu’une unité de processeur graphique utilise pour calculer des éléments. Plus il y a de CU, plus le GPU est puissant. La comparaison des UC entre la Xbox Series X et la PlayStation 5 est beaucoup plus révélatrice que les téraflops. La PlayStation a essentiellement l’équivalent d’une carte graphique Radeon RX 5700, tandis que la Xbox Series X a une Radeon RX Vega 56. J’ai consulté le site Web GPUCheck pour comparer les deux cartes, et il y a une différence notable.

Cliquez sur le lien pour la comparaison complète. Graphique: GPUCheck

Gardez à l’esprit que ce sont des références PC. La façon dont les GPU personnalisés sur la Xbox Series X et la PlayStation 5 vont dépendre fortement de la façon dont ils sont utilisés. Une fois de plus, la PlayStation 5 peut ajuster les performances du processeur graphique et du processeur en fonction de la demande.Par conséquent, bien que la Xbox Series X soit plus musclée, la PlayStation 5 peut avoir plus de finesse.

Mémoire

PlayStation 5: 16 Go de mémoire GDDR6 avec un bus de 256 Mo | Bande passante de 448 Go / sXbox Series X: 16 Go de mémoire GDDR6 avec un bus de 320 Mo | 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s de bande passante

Les deux consoles incluent 16 Go de mémoire GDDR6. Le bus mémoire de la PlayStation est plus étroit, de 256 Mo à 320 Mo de la Xbox, ce qui signifie qu’il y a plus de voies de trafic disponibles sur la Xbox. Est-ce que cela fera une énorme différence? Probablement pas. Ce qui est différent, c’est la façon dont la bande passante mémoire est gérée sur les consoles. La mémoire PS5 fonctionne à un débit rapide de 448 gigaoctets par seconde sur toute la carte. La Xbox Series X divise ses 16 Go de mémoire en deux sections. Il y a 10 Go de «mémoire optimale GPU» à 560 Go / s et 6 Go de mémoire «standard» à 336 Go / s. La mémoire standard plus lente est allouée aux opérations d’E / S et au son qui ne nécessitent pas beaucoup de vitesse, tandis que la mémoire optimale du GPU est conçue pour rendre les choses jolies. Il s’agit d’un système de mémoire asymétrique qui devrait donner aux développeurs des moyens intéressants d’allouer des ressources. Ce n’est pas quelque chose qui devrait avoir un impact majeur sur l’utilisateur final, mais c’est bien.

Stockage interne

PlayStation 5: SSD personnalisé de 825 Go avec 5,5 Go / s (brut), débit d’E / S typique de 8 à 9 Go / s (compressé)Xbox Series X: SSD NVME personnalisé de 1 To avec 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé) de débit d’E / S

C’est là que réside la grande différence. Bon sang, le disque SSD personnalisé PlayStation est rapide. Super rapide. Deux fois la vitesse du SSD de la Xbox Series X. Il est peut-être plus petit, mais ce disque dur PS5 va fumer la Xbox. Comme l’a expliqué Mark Cerny, l’architecte principal du système PlayStation 5, lors de la présentation technique d’aujourd’hui, les développeurs devront peut-être ralentir le lecteur pour empêcher le chargement trop rapide des jeux.

Classe RPG

PlayStation 5: CoquinXbox Series X: guerrier

Avec les informations que nous avons maintenant, il semble que Microsoft et Sony aient lancé deux personnages différents lors du prochain tour du jeu de rôle sur console. Microsoft a renforcé la plupart de ses points, créant une machine robuste qui ne peut pas être égalée en termes de puissance. Sony, d’autre part, a créé une console beaucoup plus agile, sacrifiant la puissance pour l’utilité. Nous verrons comment tout cela se passera une fois que nous pourrons réellement jouer à des jeux sur ces fichues choses.

Et oui, cela fait de la Nintendo Switch un assistant.

Plus de qualité pour la console Next-Gen

.