PlayStation 5 et Xbox Series X seront présents à cet événement important

Jusqu’à présent, beaucoup de choses ont été dites sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, des consoles de nouvelle génération qui feront leurs débuts plus tard cette année. Cependant, ni Sony ni Microsoft n’ont entièrement détaillé les spécifications de leurs nouveaux systèmes. Pour cette raison, de nombreuses attentes sont établies dans sa divulgation complète.

C’est un fait que nous verrons bientôt les deux consoles dans plusieurs événements importants. La CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association) vient de confirmer que dans quelques mois, nous en saurons plus sur les systèmes et leurs jeux.

Au cas où vous ne le sauriez pas, cette association est chargée d’organiser le Tokyo Game Show, dont l’édition de cette année aura lieu en septembre. L’agence a révélé que la PlayStation 5 et la Xbox Series X feront partie de l’événement.

Le Tokyo Game Show 2020 se tiendra du 24 au 27 septembre au centre des congrès Makuhari Messe de Chiba. L’événement de cette année se concentrera sur l’avenir de l’industrie. Pour cette raison, en plus de montrer les nouvelles consoles, vous aurez une section consacrée au jeu dans le cloud.

“Avec le thème de cette année, l’événement permettra aux gens de toucher et de jouer les titres les plus récents et de se plonger dans le sentiment d’un avenir passionnant qui approche à grands pas”, indique une partie du communiqué. .

Si les consoles feront partie de l’événement de septembre, on peut en déduire que des mois avant que les deux sociétés détaillent tout ce qu’elles offriront à la nouvelle génération. Microsoft devrait le faire dans le cadre de l’E3 2020.

Dans le cas de Sony, la situation est différente, car il n’y a aucun indice d’une date provisoire pour la présentation de la PlayStation 5. Cependant, on estime qu’en septembre nous avons déjà des détails sur ses spécifications et, espérons-le, le catalogue de jeux qui seront offerts au lancement.

Il y a quelques jours, Sony a suggéré que la présentation de son système nouvelle génération était proche, mais n’a pas donné de détails concrets à ce sujet. De son côté, Phil Spencer, patron de Xbox, prévoyait de préparer de nombreuses publicités pour l’E3 2020.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X arriveront sur le marché plus tard cette année. Visitez les liens respectifs pour en savoir plus sur les consoles.

Source

.