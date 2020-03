PlayStation 5: reproche à Sony la récente présentation de sa console

Sony a tenu une présentation hier pour révéler plus de détails sur la PlayStation 5. Malgré le fait que les spécifications techniques et d’autres détails intéressants sur le système aient finalement été révélés, tous les joueurs n’étaient pas satisfaits, en particulier en raison de l’approche que la société leur a donnée. donné à l’événement.

En fait, cela a généré une vague de critiques envers Sony, qui s’est reflétée dans les commentaires sur les réseaux sociaux et dans les milliers d’aversions que la présentation de Mark Cerny a sur YouTube.

Critiques de la présentation technique de PS5

L’un des points les plus critiqués de la présentation a été son approche purement technique. Dès le début, Sony a annoncé qu’il ne parlerait que de l’architecture de la console. Cependant, pour beaucoup, c’était une erreur de commencer la campagne promotionnelle PlayStation 5 avec une vidéo pleine de détails techniques.

Comme c’était inévitable, cela a été comparé à ce que Microsoft a fait avec la Xbox Series X. Il faut se rappeler que la console avait une présentation plus standard, avec une bande-annonce qui a attiré l’attention des joueurs. Les détails techniques de la console ont été progressivement publiés, mais sans approfondir les problèmes spécialisés.

Apparemment, l’un des principaux inconvénients est qu’aucune information sur la PlayStation 5 n’a été révélée, donc pour beaucoup, c’était une erreur de le faire avec une présentation destinée aux développeurs, mais présentée au grand public.

D’un autre côté, certains s’attendaient à voir la console elle-même dans la présentation ou au moins une démo qui montrait ses capacités en action. Comme cela est évident, Sony n’a révélé rien de tout cela, ce qui a également déçu beaucoup.

Cela est évident dans les aversions que la vidéo de la présentation technique a actuellement. Au moment d’écrire ces lignes, la conférence comptait 234 000 mentions J’aime, mais elle a également 95 000 aversions.

Non seulement les joueurs n’étaient pas satisfaits de l’initiative de Sony, même Jason Schreier, rédacteur en chef de Kotaku, a souligné que l’idéal aurait été de faire quelque chose de différent pour présenter le potentiel de la PlayStation 5.

“Il semble que ce soit une mauvaise décision marketing de publier une fiche technique qui semble bien pire que son plus grand concurrent, puis de publier une vidéo de conférence incompréhensible d’une heure au lieu de montrer des images de jeu réelles pour montrer ce que cela rend votre console unique “, a écrit Schreier.

Malgré cela, le journaliste a noté que le PlayStation 5 SSD sera une grande étape qui “pourrait changer la façon dont les jeux sont conçus”. Compte tenu de tout cela, les joueurs s’attendent à ce que Sony prépare une présentation plus accessible et plus de contenu pour la révélation officielle de la console.

Au cas où vous l’auriez manqué: Comparaison des spécifications PS5 et Xbox Series X

Le lancement de PlayStation 5 est prévu plus tard cette année. Retrouvez toutes les actualités liées à la nouvelle console Sony sur ce lien.

Source

.