PlayStation annule sa présence au salon par le coronavirus

Facebook annonce également son absence de l’événement, bien que des publicités liées à Oculus soient produites en ligne.

LaGDCCette année, il a enregistré quelques pertes de la dernière heure. Cette nuit a étéSonyetFacebookqui ont annoncé leur démission, se déclarant préoccupés par lacoronavirus. Une infection qui a déjà touché plus de75 700 personneset cela a déjà causé plus de2000 morts. La PlayStation n’est donc pas présente à la foire, mais la présence d’Oculus est également affectée.

Nous avons pris la décision de ne pas assister au GDC par COVID-19“Notre souci de la santé et de la sécurité de nos employés, de nos partenaires de développement et de la communauté GDC signifie qu’enFacebooknous avons pris la décision de ne pas assister à la Game Developer Conference cette année en raison du récent risque pour la santé publiqueCOVID-19“, déclare la société propriétaire du célèbre réseau social.” Nous avons encore des plans pour réaliser des annonces passionnantes pour l’émission à travers des vidéos, des Q&R et bien plus encore, et le plan est de participer à distance à certaines réunions au cours de la semaine prochaine. “

Ainsi, Facebook ne sera pas physiquement présent, mais il le fera virtuellement puisque, comme vous avez pu le lire, vos annonces les réalisent au format numérique pour tout ce qui concerne votre activité Oculus.

DepuisSony Computer Entertainmentcommentez ce qui suit dans les mots recueillis par GamesIndustry. “Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison de lapréoccupation croissanteautour du coronavirus “, commentent leurs porte-parole.” Nous pensons que c’est la meilleure option compte tenu de la situation liée au virus et de l’évolution des restrictions de voyage dans le monde. Nous sommesdéçupour avoir annulé notre participation, mais la santé et la sécurité de notre équipe est la plus grande préoccupation. “

Rappelons que, ces derniers temps, depuis Sony a également annoncé des absences de la marque PlayStation dans l’E3 2020 et, d’autre part, dans un PAX East dans lequel on s’attendait à voir quelque chose de The Last of Us 2.

