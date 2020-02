PlayStation annule sa présence dans PAX East 2020 à cause du coronavirus

Si vous étiez enthousiasmé par toutes les nouvelles que Sony Interactive Entertainment et PlayStation ont préparées pour PAX East 2020, nous avons une mauvaise nouvelle: la société a annulé sa participation à l’important événement de jeu vidéo.

Dans une déclaration publiée sur le blog PlayStation, Sony Interactive Entertainment a confirmé qu’il avait décidé de laisser la marque PlayStation hors de PAX East. Cette préoccupation est liée à l’épidémie de coronavirus qui a touché la Chine et d’autres parties du monde.

«Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons estimé que c’était l’option la plus sûre car la situation change chaque jour. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à l’événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation », a-t-il conclu.

Mise à jour sur la présence de PlayStation à PAX East: https://t.co/BLeRha1BKw

– PlayStation (@PlayStation) 19 février 2020

Au cas où vous ne le sauriez pas, le plan PlayStation pour PAX East était de montrer une démo de The Last of Us: Part II. Ils allaient également prendre d’autres jeux comme Final Fantasy VII Remake; DOOM éternel; Nioh 2; Essais de Mana et Persona 5 Royal. Nous présentons la liste complète ci-dessous:

Ci-dessous

Cloudpunk

Eternal DOOM

Rêves

Remake de Final Fantasy VII

Impact de Genshin

Gorn

Haven

Le dernier d’entre nous: Partie II

Iron Man VR de Marvel

MLB The Show 20

Mosaïque

Sortir

Nioh 2

One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Bête de papier

Persona 5 Royal

Pixel Ripped 1995

Prédateur: terrains de chasse

Reste: des cendres

The Room VR: A Dark Matter

Canal spatial 5

Spelunky 2

Trials of Mana

Zombie Army 4

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Dites-le nous dans les commentaires.

PAX East 2020 aura lieu du 27 février au 1er mars. Vous pouvez en savoir plus sur cet événement en cliquant ici. D’un autre côté, vous verrez ici la façon dont le coronavirus a affecté l’industrie du jeu vidéo.

