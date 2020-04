PlayStation brevète un robot compagnon pour les joueurs qui se sentent seuls

Cette technologie réagira aux émotions humaines pendant que nous jouons ou regardons des séries.

Nous savons depuis longtemps queSony Interactive Entertainmenttravaille sur une IA. Cette technologie déjà enregistrée a essayé d’offrir des solutions aux joueurs qui ne pouvaient pas progresser dans les jeux, bien qu’hier, une proposition la plus particulière soit venue au US Patent and Trademark Office aux États-Unis: un robot d’entreprise capable de réagir aux émotions humaines. .

Comme le dossier l’indique également, ce robot est non seulement destiné à nous accompagner dans nos jeux, mais il peut également être utilisé pour regarder des séries ou des programmes télévisés. L’image qui accompagne le brevetmontre dans un dessin un aperçu de ce que la PlayStation a l’intention.

Le robot visualise le contenu avec nous et réagit aux émotions“L’inventeur s’est concentré sur la possibilité d’utiliser un robot comme un lecteur d’affichage commun qui est sympathique pour un utilisateur”, explique le brevet. “Par exemple, l’affinité de l’utilisateur avec le robot devrait augmenter etque la motivation pour jouer à un jeu est renforcée par le robot qui voit le jeuavec l’utilisateur et se sent satisfait ou triste de l’utilisateur. “

Le brevet pourrait ne jamais arriver sur le marchéLe plus curieux de tous, c’est que cette technologie ne serait pas seulement utile pour les jeux vidéo, mais qu’elle s’étend à d’autres activités comme regarder la télévision. “En ce qui concerne non seulement le jeu, maiségalement à un film, une émission de télévision ou similaire, l’utilisateur est censé pouvoir profiter du contenu simplement en le visualisant avec le robot par rapport à le visualiser seul. “

Comme tous les brevets, il est possible que ce robot n’atteigne jamais le marché, bien que si nous le faisions, nous aurions affaire à un robot d’entreprise entièrement fonctionnel. Pendant ce temps, Sony va de l’avant avec le lancement de la PlayStation 5, sa nouvelle génération de consoles. Après la présentation de son contrôleur, le DualSense, la communauté 3DJuegos a donné son avis sur ses principales fonctions.

