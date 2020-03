PlayStation date la présentation des spécifications techniques de la PS5

Sony dévoile l’architecture de la nouvelle PlayStation avec Mark Cerny comme manager.

Quelques heures après la publication par Microsoft des spécifications techniques de la Xbox Series X,Sonya annoncé que très prochainement nous aurons également toutes les informations techniques concernant la PlayStation 5, en charge du principal responsable de l’architecture de la console,Mark Cerny, qui semble également offrir des détails sur les jeux vidéo PS5.

De Sony promettent un regard en profondeur sur l’architecture de la PS5 avec Marcy CernyLe rendez-vous sera à 17h00 (heure de Madrid) / 10h00 (heure CDMX) le mercredi 18 mars, et l’événement peut être suivi par les chaînes officielles de la PlayStation, avec Marcy Cerny offrant “un regard en profondeur sur la Architecture PS5, etcomment façonne l’avenir des jeux vidéo“Aucun détail n’a été partagé sur les caractéristiques de l’événement, donc toutes les informations à ce sujet sont laissées à la simple spéculation.

À ce jour, on sait peu de choses sur la puissance technique de la PlayStation 5, qui a donné ses premiers détails en avril 2019. Depuis lors, des nouvelles avec des compte-gouttes ont été proposées, dont nous parlerons dans notre spécial Les 6 choses que vous devez savoir pour être au jour de PS5, tandis que certaines créatives ont montré des opinions très positives sur la machine.

L’une des grandes inconnues encore de la PS5 est son contrôle, il y aura des changements importants?L’une des inconnues est également liée àla manette PlayStation 5. Quelles nouvelles fonctionnalités intégrer? Y aura-t-il des changements majeurs? À ce jour, nous n’avons eu que des fuites, des rumeurs et des brevets qui génèrent plus de doutes que de réponses, alors Sony pourrait bien profiter de cet événement pour résoudre ces questions.

Depuis PlayStation Japan, ils ont confirmé que cette présentation affichera du contenu initialement prévu pour le GDC 2020, qui a été reporté. Il approfondirait donc les problèmes techniques de la plateforme.

De grandes entreprises comme EA ont également profité des derniers mois pour faire l’éloge du potentiel technique de la PS5 et de la Xbox Series X, bien qu’elles ne soient pas plus détaillées non plus. Il suffit d’attendre quelques heures pour découvrir la nouvelle que Sony a gardée avec tant de suspicion pendant tous ces mois.

