PlayStation et Facebook se retirent de GDC 2020 en raison d’un coronavirus

Facebook Gaming et Sony ont choisi de se retirer du GDC 2020 à la dernière minute en raison des préoccupations entourant l’épidémie de coronavirus en cours.

Dans un communiqué publié sur son site Web, Facebook Gaming a déclaré qu’il supprimera entièrement son “empreinte de stand” de la série. Il conseille également à son personnel de ne pas voyager pendant la semaine du GDC.

Au lieu de cela, Facebook Gaming publiera toutes les annonces destinées à GDC dans le cadre de vidéos sur son site Web. Il organisera également des réunions à distance “dans les prochaines semaines”.

“Nous remercions UBM, la société mère de GDC, pour tout ce qu’ils ont fait pour aider à développer l’industrie des jeux, et apprécions leurs efforts pour partager les consignes de sécurité et les mesures de santé supplémentaires à l’approche de l’événement”, indique le communiqué.

“Nous sommes des partenaires à long terme avec UBM, et nous continuerons de collaborer avec eux dans leurs efforts pour soutenir l’industrie du jeu et la communauté des joueurs. Nous prévoyons d’être à GDC l’année prochaine et au-delà.”

Sony a également choisi d’ignorer GDC en raison de problèmes de santé et de restrictions de voyage en constante évolution. Dans une déclaration à GamesIndustry.biz, la société a déclaré que “nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à GDC à l’avenir.”

