PlayStation et FB annulent leur participation à GDC en raison d’un coronavirus

Le coronavirus est toujours un gros problème dans le monde. Dans le seul secteur du jeu vidéo, cela a provoqué des retards dans la production de matériel et menace de déplacer la date de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. D’un autre côté, plusieurs sociétés ont choisi d’éviter certains événements à grande échelle tout au long du monde pour empêcher la propagation de ce virus. Sony a récemment annulé sa présence à PAX East et Il a maintenant confirmé qu’ils ne participeront pas à GDC pour les mêmes raisons.

Dans une déclaration de GamesIndustry.biz, PlayStation et Facebook ont ​​confirmé qu’ils ne participeront pas à l’événement des développeurs de jeux vidéo, qui se tiendra à San Francisco du 16 au 20 mars. Bien que FB prévoit de faire des présentations et des séances de questions et réponses en ligne, Sony ne sera pas présent à l’événement.

«Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons considéré que c’était la meilleure option, car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage mondiales changent quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre principale préoccupation. Nous espérons participer à GDC à l’avenir. »

Les exposants basés en Chine ont également dû annuler leur présence à GDC ou envoyer du personnel nord-américain pour diriger leurs stands. GDC a déclaré la semaine dernière que cela avait eu un impact sur “environ 10” des 550 entreprises qui ont participé à l’événement.

À mesure que la crise des coronavirus progresse, en particulier dans les pays d’Asie et des États-Unis, il est important de souligner que la santé de la population passe avant tout, mais espérons que cette maladie n’affecte pas la réalisation d’événements futurs de grande importance, comme l’E3 2020 ou le Tokyo Game Show.

Via: GamesIndustry.biz

