PlayStation et Guerrilla ont célébré le 3e anniversaire d’Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn est devenu l’un des jeux les plus populaires de Guerrilla Games du jour au lendemain. La société a décidé de parier sur une nouvelle IP et sans aucun doute cela s’est fait correctement avec la PlayStation 4 exclusive.

Le studio et la PlayStation ont célébré le 3e anniversaire du jeu il y a quelques heures, qui a fait ses débuts le 28 février 2017. Des années ont passé et beaucoup espèrent que des nouvelles sur l’avenir des aventures d’Aloy seront bientôt publiées.

Horizon: Zero Dawn, un tournant dans la carrière de Guerrilla

Guerrilla nous avait habitués à l’action de Killzone, une franchise dans laquelle il travaille depuis 2004, l’ère PlayStation 2. Avec Killzone: Shadow Fall, la société a clairement indiqué qu’un changement dans ses développements à court et à long terme était nécessaire.

C’est ainsi que l’entreprise s’est aventurée dans la création d’une nouvelle PI qui n’a laissé personne indifférent. Nous savons que les premiers contours d’Horizon: Zero Dawn sont apparus en 2010, juste au moment où le développement de Killzone 3 était terminé.

En fait, dans les premiers prototypes Horizon: Zero Dawn, il n’y avait toujours pas d’Aloy en tant que tel, donc un modèle de Jammer, de Killzone 3, a été utilisé à la place. Lors de sa première, Horizon: Zero Dawn a été un succès et a déjà réussi à vendre plus de 10 millions d’exemplaires.

Il y a 3 ans aujourd’hui, nous sommes tombés amoureux d’Aloy, de l’arc et des flèches et des animaux géants, mortels et mécaniques.

Joyeux anniversaire Horizon Zero Dawn. 💙 pic.twitter.com/NhsJr68Xa4

– PlayStation UK (@PlayStationUK) 28 février 2020

L’avenir de la franchise

Ces derniers jours, nous avons eu plusieurs rapports qui pointent vers la sortie d’Horizon: Zero Dawn sur PC. De nombreux joueurs espéraient que des détails officiels seraient donnés sur leur anniversaire, mais ce n’était pas le cas, donc cela reste une rumeur.

On ne sait pas avec certitude si le jeu arrivera sur PC, mais il semble que Sony Interactive Entertainment ait l’intention d’étendre encore la popularité de la série. Ni l’entreprise ni Guerrilla n’ont rien dit à ce sujet pour l’instant.

En revanche, tout indique que Guerrilla travaille déjà sur une suite du jeu. Le plus récent du projet hypothétique était qu’il pourrait avoir une modalité multijoueur.

Au cas où vous l’auriez manqué: Annonce d’un jeu de société Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn est disponible sur PlayStation 4. Recherchez toutes les informations qui s’y rapportent sur cette page.

