Playstation Plus March Games Leaked

À quel jeu allez-vous jouer en premier? (Image: Reddit)

Quelques jeux Playstation Plus pour mars ont été divulgués.

Une affiche Reddit du nom de r / Pukki92 a trouvé sur les publicités PSN polonaises que les deux jeux du mois seraient: Shadow of Colossus et Sonic Forces.

Shadow of Colossus est un remake de l’ancien titre qui était sur la PS2, apportant une nouvelle vie et des graphismes supérieurs à son ancien titre.

Il vous place dans un monde en tant que garçon nommé Wander qui voyage pour abattre ces bêtes géantes appelées Colosses. Chaque bête a certains points faibles que le joueur doit trouver et utiliser pour tuer. Presque comme un jeu d’action de puzzle.

Sonic Forces est un autre jeu de plateforme Sonic avec défilement latéral et un mélange de Sonic 3D que nous connaissons et aimons. L’histoire suit Sonic rejoignant une force de résistance pour arrêter le docteur Eggman.

Le jeu propose trois modes de jeu: Classic, le gameplay traditionnel à défilement latéral similaire aux jeux Sonic originaux, le mode Modern, qui est un gameplay 3D comme Sonic 06 et Sonic Unleashed, et un mode final dans lequel vous créez votre propre avatar et jouez comme leur.

Que pensez-vous des jeux du mois prochain? Excité? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

Plus: assistons-nous à la fin de l’E3?

Plus: l’expérience PlayStation Player Celebration est en direct