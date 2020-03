PlayStation ralentit les vitesses de téléchargement en Europe en raison du coronavirus

Sony va maintenant commencer à ralentir les vitesses de téléchargement pour les utilisateurs de Playstation en Europe en raison du Coronavirus.

Avec de nombreuses personnes bloquées dans ces maisons à cause du coronavirus, cela entraîne de nombreuses sociétés telles que Netflix et YouTube à abaisser la qualité du streaming en raison du nombre trop élevé d’utilisateurs actifs à la fois. Eh bien, il semble maintenant que Sony rejoindra cette liste, car ils ont publié aujourd’hui une déclaration annonçant qu’ils ralentiraient les vitesses de téléchargement en Europe en raison du Coronavirus.

“Jouer à des jeux vidéo permet aux joueurs du monde entier de se connecter avec leurs amis et leur famille et de profiter des divertissements indispensables en ces temps incertains”, a expliqué le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, sur le blog PS.

Sony Interactive Entertainment travaille avec des fournisseurs de services Internet en Europe pour gérer le trafic de téléchargement afin de préserver l’accès à l’ensemble de la communauté Internet. Nous pensons qu’il est important de faire notre part pour résoudre les problèmes de stabilité d’Internet, car un nombre sans précédent de personnes pratiquent la distanciation sociale et dépendent de plus en plus de l’accès à Internet.

Les joueurs peuvent connaître des téléchargements de jeux un peu plus lents ou retardés, mais apprécieront toujours un gameplay robuste. Nous apprécions le soutien et la compréhension de notre communauté, et leur rôle, alors que nous prenons ces mesures dans le but de préserver l’accès pour tous.

Pendant que vous attendez le téléchargement de vos jeux, pourquoi ne nous indiquez-vous pas dans les commentaires ci-dessous les jeux auxquels vous prévoyez de jouer pendant le verrouillage? Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

Plus: Minecraft sur PS4 sera désormais multiplateforme

Plus: La programmation PlayStation pour le jeu télévisé de Taipei a l’air énorme: Elden Ring, The Last of Us Part II, et plus