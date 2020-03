PlayStation réduit la vitesse de vos téléchargements

Dans le sillage du streaming de contenu et même des médias sociaux, Sony PlayStation a annoncé qu’il commencerait à ralentir la vitesse de téléchargement PSN des achats et des mises à jour de jeux dans le but de décongestionner la bande passante du réseau , plus saturé que d’habitude avec le confinement et l’augmentation du télétravail avec la pandémie de coronavirus.

En ce sens, la société confirme que, même si elle réduira efficacement la vitesse des téléchargements, cela n’affectera pas les jeux en ligne, car elle conservera toute son infrastructure pour garantir que les utilisateurs peuvent continuer à jouer à des titres multijoueurs à travers d’Internet.

À travers une déclaration officielle sur son blog, l’entreprise a souligné qu’elle apprécie la compréhension de la communauté mais que ces mesures représentent un effort spécial avec lequel elle cherche s’assurer que tout le monde a accès au réseau dans ces moments confinants:

Les joueurs peuvent connaître des téléchargements de jeux un peu plus lents ou plus lents, mais ils apprécieront toujours un jeu robuste. Nous apprécions le soutien et la compréhension de notre communauté, ainsi que leur contribution au fur et à mesure que nous prenons ces mesures, afin de préserver l’accès pour tous.

C’est une mesure que des entreprises comme Apple, Netflix, Amazon, YouTube ont récemment prise et elles ont récemment été étendues à Facebook pour Instagram. Pour le moment, dans le cas de Sony, il semble que cela affectera les téléchargements, sans aucune mention explicite à votre service de streaming comme PlayStation Now.

👇 Plus en Hypertextuel