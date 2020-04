PlayStation Spain s’associe pour soutenir la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

La société réitère sa campagne 2019 pour promouvoir la tolérance, l’inclusion et la sensibilisation à l’autisme.

Aujourd’hui,2 avril 2020C’est une date spéciale pour certaines personnes. C’est leJournée mondiale de sensibilisation à l’autisme, une condition qui est une réalité pour de nombreuses familles. Et dePlayStation Espagnerejoindre la campagne de sensibilisation pour donner une plus grande visibilité à ce trouble, etpromouvoir “la tolérance, l’inclusion et la sensibilisation” sur le sujetdans la société.

De cette façon, PlayStation rejoint la campagne internationale“Éclairez-le en bleu”, tout comme l’année dernière à la même date, dans laquelle de nombreuxdes bâtiments emblématiques du monde entier s’allument en bleupour donner de la visibilité à cette condition,en signe de soutien et de solidaritéavec le groupe de personnes atteintes de troubles du spectre autistique et avec leurs familles.

De même,Jon Cortzar, de Relay, a consacré aujourd’hui quelques mots à ce groupe qui est toujours invisible dans la société: “Les jeux vidéo font partie de notre vie depuis des années et ont grandement influencé l’esprit des joueurs”, explique le développeur. . “Il est donc de la responsabilité des créateurs de capter en eux, en plus des défis, des mondes fantastiques et une action abondante,articles du quotidienqui correspondent à notre réalité socialey compris les groupes les plus invisibles“

Treasure Rangers est sorti sur PS4 en décembre dernier avec le soutien de PlayStation TalentsLe fondateur de l’étude espagnole Relevo était responsable deTreasure Rangers, un titre publié fin 2019 et axé précisément sur ce sujet. Treasure Rangers a eu le soutien de la Confédération espagnole de l’autisme dans sa préparation, avec pour mission d’étendre l’inclusion et la connaissance de ce trouble. “Il s’agit deintégrer de tels messages ou réalitésdans les jeux vidéo de divertissement, d’amusement, d’action …d’une manière complètement naturelle et normalisée, sans que tout tourne autour “,ajoute Cortzar.

Dans le cadre de la campagne,SIE Espagne va devenir bleutous vos messages,des images à la police de caractères de vos texteset encouragez les autres utilisateurs à faire de même en profitant des outils Twitter. Ainsi, PlayStation exhorte les joueurs àutiliser le padcomme ressource, pour que les textes de vos publications s’habillent en bleu, et utilisent aussiHashtags #LIUB et #DaMundialAutismopour prolonger la campagne.

