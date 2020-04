Playtonic Games ne fonctionne pas sur un nouveau jeu Banjo-Kazooie, malgré les rumeurs

Depuis que Banjo et Kazooie ont été officiellement confirmés comme Super Smash Bros.Ultimate combattants l’été dernier, les rumeurs et les spéculations entourant les nouveaux jeux et remasters pour la série légendaire de Rare ont fait le tour en ligne. Une telle rumeur suggère que Playtonic, un studio abritant de nombreux anciens employés de Rare, aide Rare, Microsoft, ou les deux, à créer un nouveau titre.

Aujourd’hui, et pas pour la première fois, Playtonic Games a pris les médias sociaux pour délaisser doucement tous les fans qui croient que de telles rumeurs sont vraies.

Ce sont des rumeurs.

Nous ne travaillons pas sur un nouveau jeu de Banjo.

Nous clarifions cela parce que nous n’aimons pas l’idée que les fans espèrent. Pardon. https://t.co/p7GSpF07jG

– Playtonic (@PlaytonicGames) 9 avril 2020

Playtonic dit: “ce n’est jamais amusant de sortir et de dire ces choses, mais nous essayons d’éviter que des espoirs nous soient voués”.

Qu’est-ce que Yooka-Laylee développeur est actuellement en train d’être tenu secret, mais il vaut peut-être mieux éviter de rêver de tout nouveau jeu Banjo-Kazooie guh-huh-ing sur votre Switch. Est-ce que guh-huh-ing est un mot? C’est maintenant.

.