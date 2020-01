Playtonic lance un “petit patch” pour Yooka-Laylee et l’impossible repaire le 30 janvier

L’un des meilleurs jeux de plateforme sorti l’année dernière était Yooka-Laylee et l’antre impossible. Bien que le jeu ait été lancé dans un état parfaitement jouable, le développeur Playtonic a depuis travaillé sur un “petit” correctif pour celui-ci qui comprend plusieurs corrections de bugs et des changements généraux.

Cette mise à jour a déjà été publiée sur Steam et, selon le compte Twitter de Playtonic, sera disponible dans les versions console du jeu le 30 janvier (le même jour que la démo arrive). Voici les notes de patch complètes:

Si vous êtes enclin aux insectes, régalez vos yeux sur le mur des corrections de bugs ci-dessous – ne vous inquiétez pas, aucun Beettalion n’a été blessé dans le processus!

Changements

• Des panneaux didacticiels sur le panneau d’affichage ont été ajoutés aux niveaux Tutoriel et Chaussée des capitaux.

Correctifs

Général:

• Correction d’un problème de synchronisation V qui modifiait le comportement de certains objets physiques.

• Suppression de la gigue de certains objets 2D dans les niveaux 2D

• Plusieurs correctifs de localisation

• SFX pour l’explosion de la bombe charlataine et l’explosion de la mort de Gun Senior ne néglige plus les paramètres de volume du menu Pause. BOOM.

• Correction d’un problème qui empêchait certains joueurs d’obtenir des succès lorsqu’ils atteignaient les critères requis.

• Yooka-Laylee ne sera plus décalé lors de l’entrée par une porte Si le joueur tient à gauche / droite sur le manche de commande lors du chargement.

• Correction d’un problème qui empêchait Steve Mayles d’augmenter de 0,00001 cm supplémentaires

• Correction d’un problème qui empêchait certaines pièces TWIT de s’afficher comme collectées lors de la mort après avoir passé un échec et mat.

Impossible Lair:

• Section 1 – Une lame de scie a été fixée après avoir découvert qu’une section de celle-ci ne coupait pas correctement dans la chair de Yooka.

• Section 2 – Le joueur ne sera plus tué instantanément au sommet de la corde d’enroulement entouré de sbires à hélices.

• Section 2 – Il n’est plus possible de perdre deux abeilles à l’un des points de chute du deuxième niveau 2D.

• Section 3 – Le joueur ne peut plus rester coincé entre deux objets tronçonneuse sous le premier Gun Senior.

• Section 3 – Le joueur ne peut plus se forcer entre les dangers de la tronçonneuse au début de la section et se coincer.

• Section 3 – Le joueur ne peut plus rester bloqué en roulant après un copain qui claque dans une section basse.

• Section 4 – Il n’est plus possible de subir des dégâts de la ruche de Capital B après avoir rebondi sur sa tête

• Le jeu ne plantera plus après avoir terminé l’impossible repaire plusieurs fois dans la même session

Overworld:

• Overworld – Late Mountains – Il n’est plus possible pour la caisse derrière les blocs fissurés de traverser le mur à la fin du volume du vent et de devenir inaccessible.

• Overworld – La caisse mobile à côté d’un Paywall ne peut plus rester coincée en l’air après avoir été poussée sur le rebord

• Overworld – Le mouvement des joueurs n’est plus interrompu lors de l’interaction avec un circuit dans la salle de l’usine de pompage

• Overworld – Le mouvement des joueurs ne peut plus être interrompu lors de l’interaction avec les tuyaux mobiles dans le désert.

• Overworld – La caisse mobile sur le rebord à droite de l’usine de pompage ne peut plus rester bloquée si vous la poussez sur le dessus du ventilateur

• Overworld – Il n’est plus possible de sortir des limites (veuillez envoyer de l’aide Vendi me fait écrire des notes de mise à jour) dans la zone d’eau qui était à l’origine bloquée par le pêcheur Blamphibian

• Overworld – Le joueur ne peut plus utiliser le Bounce-Bloom dans la grotte de Rampo pour se placer derrière le déclencheur de sortie.

Chutes Buzzsaw:

• État Buzzsaw Falls 2 – Échec et mat 8 avec le tonique «Plus de camarades de contrôle» ne fera plus apparaître le joueur du bord dans un danger potentiel s’il meurt.

• État 2 de Buzzsaw Falls – Échec et mat 2 avec le tonique «Plus de camarades de contrôle» n’utilise plus de hacks anti-gravité pour flotter au-dessus du sol

• Buzzsaw Falls état 2 – Les joueurs ne peuvent plus se coincer entre le mur et les caisses à la fin de l’état deux s’ils n’ont pas Laylee.

Parchemin de la peur:

• État de défilement Scareship 2 – Les zones de falaise ne manquent plus de collision permettant au joueur de sauter hors du monde.

• Scareship Scroll state 2 – La plateforme de caisse abaissée n’a plus de problèmes de collision.

• État de défilement de la peur 2 – Yooka ne meurt plus instantanément comme un noob lorsqu’il monte au sommet des cordes près de la fin du niveau.

Windmill Way:

• Windmill Way état 1 – Certaines textures d’objets de niveau n’apparaissent plus en noir pendant le jeu normal.

• Windmill Way état 1 – TWIT Coin Banker Tonic s’applique désormais correctement à la deuxième pièce TWIT.

Boom Boom Blast:

• Boom Boom Blast état 2 – Il n’est plus possible de rester coincé dans un canon à grappin près du début du niveau.

• Boom Boom Blast état 2 – Les dommages ne sont plus causés à (cherchez-vous d’autres éléments amusants dans les notes?) Yooka Laylee par un Meanyion lorsqu’ils sont assis dans l’un des Blooms Boom-Bloom.

• Boom Boom Blast état 2 – Un comportement étrange (comme le tamponnage) ne peut plus être vu lorsque le joueur dans un Boom-Bloom en mouvement atteint un obstacle.

• Boom Boom Blast état 2 – La fin de certains tuyaux n’est plus visible sous le dernier échec et mat.

Usine de pompage:

• État de l’installation de pompage 2 – Il n’est plus possible d’entrer dans l’état de nage lorsque vous êtes à terre dans l’état deux

Clairière haletante:

• État de la clairière haletante 1 – Il n’est plus possible de rester coincé entre un mur et certaines caisses.

• Gasping Glade state 2 – Il n’est plus possible de sortir de la zone de jeu prévue pendant la deuxième section de zipwire.

Effroi d’usine:

• État Fright d’usine 1 – Problème de caméra résolu.

Hangar des dangers:

• Hazard Hangar état 1 – Les blocs empilés n’endommagent plus le joueur.

• Hazard Hangar état 2 – Hyle hors de DK Vine ne tombe plus à travers le sol lors de la réapparition au troisième échec et mat.

Urban Uprise:

• Urban Uprise état 2 – Tonics – Le point d’apparition pour l’un des Checkmates supplémentaires dans l’état deux n’est plus en dehors de la zone de jeu prévue

Playtonic a également mentionné la façon dont il avait ajouté des fonctionnalités pour les sauvegardes de démo à transférer dans le jeu complet.

Avez-vous déjà essayé le deuxième jeu de Yooka-Laylee sur le Switch? Allez-vous télécharger la démo la semaine prochaine? Dites-le nous dans les commentaires.

.